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易飛網也能台灣Pay 即日起至10月底最高回饋500元
旅遊電商集團易飛網今宣布導入台灣Pay行動支付系統，即日起至10月底止，凡單筆消費以台灣Pay支付滿2千元以上，最高可享相當於75折的旅遊金回饋，這也是全台首家和台灣Pay合作的上市櫃旅行社。
易飛網董事長周昀生表示，新冠肺炎疫情改變全球旅人旅遊習慣，更催生「無接觸旅遊」風潮，也促使旅遊產業面臨數位轉型的變革，易飛網延續身為全台第一家線上旅行社的數位化優勢，旗下除有廉航比價網路平台、中小型旅行社B2B數位系統等數位利器外，今年更進軍行動支付場域，除了1月份導入全台使用人數居冠的街口支付，這次更進一步與台灣Pay合作，成為全台首家導入公營行動支付的上市櫃旅行社。
周昀生也提到，透過旅人消費行為的大數據分析，發現今年1月至4月間消費者以行動支付下單比例，不僅逐月攀升，短短4個月更成長超過三成，其中多半是40歲以下的白領上班族及小資年輕人為主要族群。
周昀生表示，在政府推動五倍券綁定、本月起繳稅季起跑等題材加持下，易飛網相當看好台灣Pay未來的市場潛力，未來也將積極爭取與LINE Pay、Apple Pay、Google Pay等廣受國人喜愛的行動支付系統合作，進一步擴大易飛網的行動支付生態系。
易飛網表示，即日起至10月31日止推出「易飛網Pay你趣旅遊」活動，凡於易飛網官網以台灣Pay消費滿額達2千元(含)以上，且選擇第一銀行金融卡或帳戶付款，最高可獲得價值5百元的旅遊金回饋，可折抵易飛網全商品，包括時下最夯的馬祖藍眼淚南北之星船票、華信假期金澎花東機加酒、夏日浮潛戲水行程、防疫旅館、國內外機票及旅遊等商品。詳情可電洽易飛網客服專線(02)7725-0800轉4，或至易飛網官網查詢https://bit.ly/3l9rbs1。
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