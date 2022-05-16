鮭魚、干貝都入粽 「美威雙饌鮭魚粽」每袋定價388元

端午將至，粽子應景上市，為提供消費者健康、美味、高品質的粽品選擇，由全球最大鮭魚供應商MOWI美威集團，於亞洲首創的鮭魚品牌「Supreme Salmon美威鮭魚」，進軍肉粽市場，即日起陸續於全台美威鮭魚專賣店、美威鮭魚廚房（廚藝教室）、美威鮭魚網路商店販售「粽」所矚目、超強南北粽組合的「美威雙饌鮭魚粽」，每袋定價388元。其中包括不惜成本將鮭魚與紅藜麥雙頂級食材入粽的「珍饌鮭魚紅藜粽」3顆、以及嚴選鮮嫩鮭魚、鹹蛋黃等，拌入熱銷品「鮭魚干貝XO醬」的「干貝XO醬鮭魚粽」2顆。

「美威雙饌鮭魚粽」組合在簡約便利的包裝下，將成本著重於食材，期望以健康、優質的五星美味，成為消費者送禮、自用兩相宜的粽香珍品。其中的「珍饌鮭魚紅藜粽」，美威五星研發團隊將「南部粽」的傳統古早作法賦予新意，並回歸鮭魚本身獨有的鮮甜特質；先以黃金比例將軟黏細緻的圓糯米與香Q順口的長糯米完美融合增添豐富口感，與爆香後的紅蔥頭、蒜頭淋上主廚秘製醬汁焙炒收汁後，加入素有「穀物中的紅寶石」美名的紅藜麥拌炒入味，補足一般粽子少有的膳食纖維，再搭配栗子、香菇、花生，以及新鮮鮭魚入粽水煮，鮭魚鮮香層層綻放，綿密油脂融合所有食材，滋味豐潤香黏卻不油膩，細品來自大海的濃郁鮮美，讓人一吃就傾心。

另一口味「干貝XO醬鮭魚粽」，運用傳統北部粽的料理手法，以美威熱銷產品「鮭魚干貝XO醬」入饌，將經「3：1」最佳比例炊煮而成的長糯米、圓糯米，與鮭魚干貝XO醬、主廚秘製醬汁一同拌入提升嚼勁層次，再包進古早紅蔥酥、鹹蛋黃、花生、蝦米、香菇，綴上腴潤鮮甜的鮭魚，置入蒸籠，滿溢鮭魚鮮香的溫辣口感盡是滿足，成就Q彈順口、滋味帶勁的頂級美粽，亦是今年端午最出眾的品味臻禮。

疫情高峰之際，有Omega-3不飽和脂肪酸及多種營養素的鮭魚，是守護健康的食物之一。國立臺北大學李芷薇營養師指出：「疫情升溫，是考驗人體免疫力的時候。鮭魚有人體無法自行合成的Omega-3不飽和脂肪酸EPA和DHA，可以發揮抗氧化、抗發炎之效果，是防疫時重要的營養補給。」

「根據美國心臟學會（American Heart Association, AHA）表示，一週建議最少吃兩次含有油脂與高Omega-3不飽和脂肪酸的魚類，例如鮭魚。在疫情延燒之際，除了做好日常防護措施，建議可以多吃有效增強體力的鮭魚，好好提升免疫作戰力。」