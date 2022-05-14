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今年首波梅雨過境威脅全台 專家示警苗栗以南做好準備

聯合報 / 記者楊德宜盧逸峰／台北即時報導
箭頭所指處，有細細的雲線出現。圖／取自鄭明典臉書
箭頭所指處，有細細的雲線出現。圖／取自鄭明典臉書

今年首波梅雨過境，天氣風險公司天氣分析師吳聖宇說，今年進入5月梅雨季以來第一波梅雨鋒面，已經在昨天晚間報到，各地陸續轉為有雨的天氣型態，今天各地的降雨量正在持續累積當中。

他說，預期也將有發展較為旺盛的對流系統開始影響，西半部地區，尤其苗栗以南區域，不僅有雨，還可能有雷雨發生機會，累積雨量可到大雨甚至是豪雨等級，提醒大家要做好準備，並且減少外出活動或是前往危險區域。

北部跟東半部地區雨勢雖然較小，但也會有局部大雨發生的可能性，同樣不能掉以輕心。

他說，預估這樣容易下雨，而且有機會出現豪大雨的天氣型態至少要持續到下周一，下周二鋒面南下到巴士海峽，台灣附近水氣減少，天氣才會比較趨於穩定。

吳聖宇說，鋒面南下，同時也伴隨東北季風增強帶來較涼的空氣，各地溫度明顯下降轉涼，今天北部的高溫降到22-23度，中部以及花東地區高溫也降到24-26度，南部高溫降到26-28度，今晚到明天清晨中部、北部、東北部低溫有機會降到19-20度，南部及花東地區低溫22-24度。

明後兩天溫度還會更為下降，尤其夜晚清晨在中部、北部、東北部低溫有可能下探到16-17度，吳聖宇說，以5月份來說已經算是相當偏涼的溫度，配合下雨的天氣，濕濕涼涼的感受明顯，除了降雨之外，轉涼的情況也要多加注意，以免感冒著涼。

他說，下周二鋒面南壓之後，到了下周四開始隨著北風減弱，南風增強，鋒面位置又有緩慢向北調整的趨勢，因此從下周五開始到下周末期間水氣增多，各地天氣將再轉趨不穩定，不過通常這種由南往北調整的鋒面結構都比較差，降雨的不確定性也比較高，不論是降雨的強度以及區域都還有待觀察後續的預報變化。

中央氣象局長鄭明典在臉書表示，細細的雲線出現，他在雲圖標示箭頭，箭頭所指處有細細的雲線出現，是南北風交會的前緣。台灣地形望南延伸線以東有雲線，以西則無，這是西南風繞地形流動的特徵，西側往北的趨勢較強，東側較弱。西南風受地形影響之後的變化，和西南風的強度及不穩定度都有關係，這是觀察重點。

今年進入5月梅雨季以來第一波梅雨鋒面，已經在昨天晚間報到，各地陸續轉為有雨的天氣型態，今天各地的降雨量正在持續累積當中。圖／取自「天氣風險 WeatherRisk」臉書粉專
今年進入5月梅雨季以來第一波梅雨鋒面，已經在昨天晚間報到，各地陸續轉為有雨的天氣型態，今天各地的降雨量正在持續累積當中。圖／取自「天氣風險 WeatherRisk」臉書粉專

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