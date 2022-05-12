梅雨將襲台 合歡山公路提前取消本周末高乘載管制

合歡山杜鵑花季今年實施假日高乘載管制，由於梅雨滯留鋒面周末將來襲，氣象局說，今起鋒面接近，周末影響最明顯，至下周一全台有雨，公路總局二工處評估，本周末車潮應會減少，且避免中橫便道因雨中斷，導致居民交通受阻，今宣布14、15日取消台14甲線高乘載管制措施。

合歡山杜鵑花季，上山人車眾多，造成塞車、違停等交通亂象，假日尤為嚴重，公路總局今年實施假日高乘載管制措施，於台14甲線18K翠峰、41K大禹嶺設管制站，6月19日前的假日上午6時至11時，未搭乘3人以上車輛禁止通行。

但公路總局第二區養護工程處根據氣象局預測及圖資分析，梅雨鋒面襲台，今起全台有雨，又以14、15日雨勢最顯著，中部以北及山區易有短時大雨或豪雨，且有長時大豪雨發生的機會，評估本周末上合歡山車輛應會減少，調整交管措施。

公路總局二工處表示，考量山區降雨期間賞花車潮因天候影響會減少，並預防中橫便道因天候因素交通管制或中斷，須維持並顧及大梨山地區居民通行需要，評估後決定，台14甲線合歡山公路本周末（14、15日）不實施高乘載管制措施。

同時籲請用路人，山區道路豪雨或連續降雨、地震後易坍方、落石，路況難以掌握，非必要應避免進入山區道路，並規劃改道方案，更要隨時注意氣象資訊及道路通阻訊息，事先規劃行程預作應變準備。

公路總局也提醒，民眾行車出遊務必充分利用「智慧化省道即時資訊服務網（http://168.thb.gov.tw）」或手機下載「幸福公路APP」，收聽路況廣播訊息，注意沿線電子資訊看板(CMS)內容，藉此掌握最新道路資訊。