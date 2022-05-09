國家級火箭發射場落腳何處？ 科技部掌握四個口袋名單

科技部選定屏東縣牡丹鄉旭海村做為「短期科研探空火箭發射場域」，今年初正式啟用，但該場域土地範圍較小，無法作為大型火箭發射場。朝野立委今天關注何時才會有「國家級火箭發射場」，科技部長吳政忠表示，未來大型場域應會落腳於東部或東南部，也就是在屏東或是台東，目前仍在選址中。據了解，目前共有4個候選地點，正循程序選址中。

台灣的太空科技經過30年的發展，已完備太空科技的基礎設施與技術能量，「太空發展法」今年初併同「發射載具及太空載具登錄作業辦法」、「發射載具發射許可及太空事故處理辦法」、「發射場域土地之選址設置營運管理補償及回饋辦法」及「民間太空載具資訊提供及補償辦法」等4項子法一併發布施行，授權科技部選定國家發射場域，並大力推動相關人才培育。

立法院教育及文化委員會邀吳政忠列席就「我國太空發展現況與未來布局；跨部會署科技計畫執行成效與檢討」進行專題報告並備質詢。立委黃國書、吳思瑤、張廖萬堅等人追問，國家發射場域的選址條件是靠海、面向東方、近赤道，科技部目前的選址進度為何？

吳政忠表示，地點仍在思考，不過上次有提到會在東部或東南部，換句話說，不是台東就是屏東。

科技部前瞻司長陳國樑也補充，目前共有三、四個地方正在看，土地比較多是跟原住民部落重疊，但因涉及各區域諮商同意權，仍須依法處理。

至於先前科技部曾對外透露，希望能於2024、2025完成場域設置，若順利的話，2026年即可在此發射台灣第一顆自主衛星。吳正忠今天表示「會盡快」，他也說旭海的「短期科研探空火箭發射場域」並不能提供給大型火箭發射，周邊設備也相對簡陋，必須另外再選定地點。