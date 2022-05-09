周五首波「梅雨季滯留鋒」到 吳德榮：慎防致災降雨

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今(9)日微弱鋒面影響，各地雲量多，有局部短暫陣雨或雷雨的機率；高溫微降，低溫不變。各區平地氣溫：北部21至28度，中部21至31度，南部22至33度，東部20至30度。

中央氣象局表示，華南雲雨區東移，台灣各地及澎湖、金門、馬祖有局部短暫陣雨或雷雨，東半部地區及西半部山區並有局部較大雨勢發生的機率。明(10)日東半部地區及金門、馬祖仍有局部短暫陣雨，其他地區及澎湖為多雲，午後大台北地區及其他山區有局部短暫陣雨。

他表示，台灣西側持續有鬆散雲層移入，伴隨弱降水回波，各地無明顯降雨，馬祖有濃霧。今晨截至4：53本島平地各區最低氣溫大多在20至22度，北部(新北石門區)21.4度，中部(嘉義民雄鄉)21.3度，南部(台南官田區)22.0度，東部(花蓮壽豐鄉)19.7度。

吳德榮表示，明日、週三(10、11日)鋒面遠離，大氣仍不穩定，午後有局部陣雨或雷雨的機率，氣溫回升。週四(12日)另一鋒面逐漸接近，下午起中部以北有局部陣雨或雷雨的機率，天氣仍偏暖。

他說，週五(13日)至下週一(16日)首波「梅雨季滯留鋒」影響，為各地帶來陣雨、雷雨的機率，伴隨劇烈天氣(雷擊、強風、瞬間強降雨)，應注意。氣溫逐日下降、下週日、一北台清晨、夜晚，最低氣溫降至16度左右，明顯轉涼微冷，亦應注意衣著調適。

吳德榮說，由於理論的限制，模式末期的模擬，對於「大尺度」天氣型態的改變，形成有利於「中、小尺度」對流系統發展的條件，具有參考價值；但對於其時空分布的準確模擬，則已超過理論極限，需持續密切觀察。

他說，下週二、三(17、18日)「滯留鋒」逐漸南移至巴士海峽，不過已是第9、10天的模擬，各國模式並不完全一致、且皆持續調整中，應繼續觀察。