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國父紀念館50周年 百歲「天下為公」真跡首次曝光

聯合報 / 記者陳宛茜／台北即時報導
國父紀念館上午舉行慶祝50周年館慶，活動中並為國父墨宝《天下為公》揭幕象徵50周年館慶系列活動正式開始，並特別規劃推出「漫遊國父紀念館APP」等系列活動，讓國父在元宇宙中跟現代人互動。記者曾學仁／攝影
國父紀念館上午舉行慶祝50周年館慶，活動中並為國父墨宝《天下為公》揭幕象徵50周年館慶系列活動正式開始，並特別規劃推出「漫遊國父紀念館APP」等系列活動，讓國父在元宇宙中跟現代人互動。記者曾學仁／攝影

今年是國父紀念館開館50周年，國父紀念館昨宣告系列慶祝活動。國父紀念館館長王蘭生指出，此次特別開發結合AR技術的「漫遊國父紀念館APP」，除了介紹國館古蹟建築不可不知的20個小故事，民眾更可透過手機、平板等媒介，看到國館大廳中坐姿高5.8公尺的國父銅像站起來走動。民眾還可以跟比YA的國父銅像互動合影，顛覆國父紀念館大廳過去嚴肅的印象。

昨也為國父手書「天下為公」真跡舉辦揭幕儀式。這幅作品是一1923年國父為了嘉許陸匡文協助林雲陔領導高州起義的功勞，親自題贈「天下為公」四字相贈，第一次對外公開展出。陸匡文1949年後來台、1964年病逝於台北。其子陸景武於2001年將這幅國父墨寶交由國立國父紀念館典藏。他在回憶錄中提到，「這項墨寶被父親視同生命，離亂中並未失去，我才能繼續保管珍藏至今」。

在此一國父墨寶捐贈之前，陸景武曾邀請多位重要人士觀覽並題字，包括國父長子孫科、黨國大老黃季陸、陳立夫、張其昀等人，讓此作更添歷史價值。「國父紀念館不必轉型，但可以華麗轉身。」王蘭生表示，國父紀念館將與國民黨黨史館洽談借展，希望展出國父遺牙等重要國父遺物，甚至永久典藏。規劃未來每年舉辦一場主題展，展出國父相關展覽。

國館的歷史見證了台北市東區由荒蕪至繁盛的歷程，正因兼具紀念國父，以及展場、劇場、廣場公園等服務，功能高度複合。王蘭生表示，此次「建館50周年館史展」以民眾的角度進行設計，以「建築經典的誕生」、「國館的日常與非常」、「國父形象再現與思想足跡」、「海納百川大會堂」、「你我共同的未來」等五大主題呈現。

此外，去年正式動工的國父紀念館「跨域加值計畫」採分期分區進行，3、4月已陸續完成「懷舊鐵道三張犁支線」、「中軸廣場」等工程並開放。王蘭生表示，預計明年下半年進行主館的整修，包括做為表演場館的大會堂，工期可能長達三年。

國父紀念館上午舉行慶祝50周年館慶，活動中並邀請7歲小禮兵(孫孫)操槍表演。記者曾學仁／攝影
國父紀念館上午舉行慶祝50周年館慶，活動中並邀請7歲小禮兵(孫孫)操槍表演。記者曾學仁／攝影
國父紀念館上午舉行慶祝50周年館慶，改造後重現的國父紀念館中軸林蔭大道。記者曾學仁／攝影
國父紀念館上午舉行慶祝50周年館慶，改造後重現的國父紀念館中軸林蔭大道。記者曾學仁／攝影
陳設國父銅像的國父紀念館大廳予人嚴肅形象。記者陳宛茜／攝影
陳設國父銅像的國父紀念館大廳予人嚴肅形象。記者陳宛茜／攝影
國父紀念館上午舉行慶祝50周年館慶，活動中並為國父墨寶《天下為公》揭幕象徵50周年館慶系列活動正式開始。記者曾學仁／攝影
國父紀念館上午舉行慶祝50周年館慶，活動中並為國父墨寶《天下為公》揭幕象徵50周年館慶系列活動正式開始。記者曾學仁／攝影
「漫遊國父紀念館App」已於Google_Play及App_store正式上架，除了介紹國館古蹟建築20個小故事，讓坐姿高5.8公尺的國父銅像站起來。圖／國父紀念館提供
「漫遊國父紀念館App」已於Google_Play及App_store正式上架，除了介紹國館古蹟建築20個小故事，讓坐姿高5.8公尺的國父銅像站起來。圖／國父紀念館提供
國父紀念館昨天舉行慶祝50周年館慶，活動中並為國父墨寶《天下為公》揭幕象徵50周年館慶系列活動正式開始，並特別規劃推出「漫遊國父紀念館APP」，讓觀眾透過高科技看到國館大廳中坐姿高5.8公尺的國父銅像站起來走動。記者曾學仁／攝影
國父紀念館昨天舉行慶祝50周年館慶，活動中並為國父墨寶《天下為公》揭幕象徵50周年館慶系列活動正式開始，並特別規劃推出「漫遊國父紀念館APP」，讓觀眾透過高科技看到國館大廳中坐姿高5.8公尺的國父銅像站起來走動。記者曾學仁／攝影

紀念館 建築

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