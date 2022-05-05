高公局估母親節交通量增5% 曝「這些時段」比較好走

5月8日為母親節，不少民眾會趁佳節聚餐出遊。交通部高公局參考近年母親節之周休六日國道交通量統計資料及特性，預估本周六日交通量約為104至105百萬車公里，約較一般例假日增加5%交通量，故推出多項交通疏導措施以維持車流順暢。

高公局規畫5月8日15至20時維持國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道之北向入口匝道常態性高乘載管制，並於5月7日至8日針對11處重點路段實施精進式匝道儀控，並視國道主線交通狀況採取嚴格管制、現有開放路肩照常實施及增加開放路段，國道全線也將暫停施工及例行養護作業，但緊急搶修及不影響主線交通之工程除外。

高公局說，西部國道南向尖峰日(5/7)，建議早上6時前或中午12時後出發；西部國道北向尖峰日(5/8)，建議南部地區用路人於9時前出發，中部地區用路人於12時前出發；國5南向尖峰日(5/7)，建議早上5時前或下午5時後出發；國5北向尖峰日(5/8)，則建議9點前出發。

本次母親節之周休六日國道交通量大，高公局預估周六南向南港系統-坪林及周日北向頭城-坪林將有長時間壅塞，建議民眾多利用公共運輸以節省時間，如一定要開車上路，請避開塞車時段及路段，於出發前利用「高速公路1968」App或上網查詢國道即時路況，彈性調整行車時段及路段。