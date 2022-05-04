開放山林「管車不管人」 林務局修正林道管制要點

祝山林道第一管制站。圖／林務局提供

農委會林務局今公告修訂「行政院農業委員會林務局林道管制執行要點」，33條林道基於生態保育、保護自然資源等原因，得管制機動車輛進入林道特定路段，人員進出則仍不受管制，鼓勵民眾步行親山，減少車輛帶來的衝擊。

這兩年來，國旅熱潮湧入山林，部分林道因汽車及重機頻繁出入輾壓，產生噪音及廢氣，也造成森林水土、生態環境衝擊與水源汙染等影響。

林務局副局長廖一光表示，現在本來就有管制，這次修訂並非加嚴管制，而是務實去放寬，先前從106年就陸續盤點、鬆綁81條林道，這次修訂並非變得更嚴格，仍依照管車不管人的原則，適度鬆綁林道。

他表示，目前計有33條林道，視林道環境狀況及依執行要點第六點所列情形，在部分路段設置柵欄或管制哨，以管制甲乙類大客車、汽車、機車等機動車輛進出，但人員可自由通行；另外48條林道，則人、車皆可自由通行，沒有實施任何管制，後續各林管處會依據此次新修訂的管制要點，視狀況於特定林道的特定路段管制機動車輛進入。

廖一光說，民眾如駕駛車輛擅闖有管制林道，導致相關管制設施毀損，行為人依民、刑法須負損害賠償及毀損公物的責任；但目前為止沒有違規案例遭到裁罰。

林務局表示，從民國106年起，盤點並陸續鬆綁所轄管全台81條林道，不再管制人員進入，涉及盜伐風險區域則依據「管車不管人」原則，在特定林道路段管制車輛進入。

林務局說，這次林道管制執行要點的修正重點，包括明確規範林道管制的範圍，並可視通行安全、保護自然資源、野生動物保育、防範盜伐等實際需要，得管制機動車輛進入，且須將管制事項及內容公告於林道入口。

林務局表示，為尊重在地居民權益，管制前需與當地住民部落進行溝通；此外，擅闖管制林道的車輛駕駛，執行機關得依民法、刑法或森林法等相關法令追究責任。