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台鐵擬投票日不加班 王國材：不該挾民眾便利表達訴求

聯合報 / 記者邱瓊玉／台北即時報導
交通部長王國材說，工會應該在我們現在的溝通平台，包括在立院，表達訴求，不應該挾民眾的交通便利，表達他們的訴求。記者邱瓊玉／攝影
交通部長王國材說，工會應該在我們現在的溝通平台，包括在立院，表達訴求，不應該挾民眾的交通便利，表達他們的訴求。記者邱瓊玉／攝影

不滿交通部強推公司化條例草案，台鐵企業工會發起五一勞動節不加班行動，導致台鐵表定列車全停駛，由於工會揚言，接下來的端午、中秋、國慶等三連假不排除將繼續「不加班」，昨再加碼，指會將11月26日的九合一選舉當天也列為不加班日期，讓台鐵員工都能去投票表達心聲。

對此，交通部長王國材今上午在立院受訪時說，工會應該在我們現在的溝通平台，包括在立院，表達訴求，不應該挾民眾的交通便利，表達他們的訴求。

王國材說，台鐵局昨天和他們做了些討論，明天會有一個正式的會談，雙方就工會版、政院版，兩者不同的地方做一個討論，期待回到理性溝通。

王國材說，五一以後，不期待繼續不加班，影響全國民眾行的必要，我們會把門打開，持續密集溝通，就兩個版本差異理性討論，期待在朝野協商前，可以達到一個共識。

不過工會揚言11月26日也可能不加班，屆時將影響年底選舉投票情形，是否有做好因應？王國材說，所有搭台鐵的旅客，都是台鐵忠誠的使用者，工會透過犧牲使用者的便利來表達訴求，不應該從這個方向來做。

王國材也說，很期待我們可以開一次對外開放的溝通會議，開放所有媒體參加，看大家所表達、所談的，有沒有正確。就約一個協調會，由自己來主持，邀請媒體參加，看看雙方表達的內容，哪一個比較有道理。

王國材說，目前兩個版本差異很小了，交通部願意就工會說有道理的部分來做合理處理。

王國材 台鐵 加班

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