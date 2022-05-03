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媽媽＆壽星入園免費！花蓮遠雄海洋公園推溫馨5月祭
周日(8日)是母親節，花蓮遠雄海洋公園將於5/7~5/22，免費招待媽媽入園暢遊；另外，5月壽星也可享免費入園，5/1~5/31壽星本人憑身分證（小孩憑健保卡），即可享免費入園（需搭配一位同行者現場購買全票890元）。
享免費入園的媽媽，需搭配一位同行子女購票，入園需出示兩人身份證件或戶口名簿。這項專案，也適用於孕婦準媽媽，需持媽媽手冊，及搭配一名購票者。
海洋公園2020年起升級園區兩大場館體驗，其中，全台唯一的海洋主題音樂劇「奇妙洋慶典」，以華麗服裝造型及舞台設計，營造海洋慶典的節慶氛圍，並加入了全台唯一的環景劇場光影特效，延伸舞台效果，藉由演員穿梭觀眾席間，與遊客零距離互動。
另外，受到遊客喜愛的「探險島水族館」，園區也耗資千萬打造軟、硬體設施，結合海洋生物，透過光、影變化，讓旅客猶如置身海洋中的奇幻空間。
園區也於2021年推出全新舞台劇碼「海獅巡警隊」。同時，也宣告提前fun暑假，暑期主題企劃「海洋冰風暴2:冰怪來襲」將提前於6/3~9/11登場。
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