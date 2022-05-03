快訊

直播／五一連假收假確診數再飆增？指揮中心14時說明

不給快篩劑、吃藥就好 南港偵查隊長被拔調內勤職務

停課輪迴魔咒！兒解隔才5天又險遭匡 家長嘆：不知怎生活

聽新聞
test
0:00 / 0:00

媽媽＆壽星入園免費！花蓮遠雄海洋公園推溫馨5月祭

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
遠雄海洋公園推溫馨5月祭優惠。圖／海洋公園提供
遠雄海洋公園推溫馨5月祭優惠。圖／海洋公園提供

周日(8日)是母親節，花蓮遠雄海洋公園將於5/7~5/22，免費招待媽媽入園暢遊；另外，5月壽星也可享免費入園，5/1~5/31壽星本人憑身分證（小孩憑健保卡），即可享免費入園（需搭配一位同行者現場購買全票890元）。

享免費入園的媽媽，需搭配一位同行子女購票，入園需出示兩人身份證件或戶口名簿。這項專案，也適用於孕婦準媽媽，需持媽媽手冊，及搭配一名購票者。

海洋公園2020年起升級園區兩大場館體驗，其中，全台唯一的海洋主題音樂劇「奇妙洋慶典」，以華麗服裝造型及舞台設計，營造海洋慶典的節慶氛圍，並加入了全台唯一的環景劇場光影特效，延伸舞台效果，藉由演員穿梭觀眾席間，與遊客零距離互動。

另外，受到遊客喜愛的「探險島水族館」，園區也耗資千萬打造軟、硬體設施，結合海洋生物，透過光、影變化，讓旅客猶如置身海洋中的奇幻空間。

園區也於2021年推出全新舞台劇碼「海獅巡警隊」。同時，也宣告提前fun暑假，暑期主題企劃「海洋冰風暴2:冰怪來襲」將提前於6/3~9/11登場。

遠雄海洋公園的探險島水族館，有豐富的水族魚群、互動科技與藝術創作，猶如置身海洋中的奇幻空間。圖／海洋公園提供
遠雄海洋公園的探險島水族館，有豐富的水族魚群、互動科技與藝術創作，猶如置身海洋中的奇幻空間。圖／海洋公園提供

海洋公園 健保卡

延伸閱讀

2:43 花蓮近海規模4.7地震

花蓮確診者填寫疫調 274人中僅17人回報

花蓮＋393創新高 衛生局：最高點落在5月中至月底

花蓮限定版萱草盛開 免費參觀也可線上賞花

相關新聞

合不合法看這裡！ 合法紙餐具應標示環保署核發QRcode

終於納管了！環保署為強化紙餐具責任業者管理，納管未登記紙餐具責任業者，修正「應回收廢棄物責任業者管理辦法」，紙餐具應標示...

原諒青少年叛逆期 研究：13 歲開始大腦對母親聲音無感

家裡有青春期孩子的父母，面對叛逆期時常感到束手無策，常常感嘆與順從又天真爛漫的小時候簡直判若兩人，但科學家說這是人類成熟的標誌。掃描大腦活動的研究發現，幼兒大腦幾乎只關注母親的聲音，但到了十幾歲，對母親聲音愈來愈無感，陌生人的聲音才能刺激大腦活動。

發展觀光條例修正三讀 旅行業、水域遊憩強制保責任險

去年10月16日新北市雙溪區發生虎豹潭溺水事故，造成6人罹難；事後更發現業者對4名15歲以下學生都沒有死亡給付，更未協助...

又要留意變天 母親節有第2道鋒面報到

今天北台灣雨勢趨緩，但仍要留意天氣不穩。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」表示，下周日(8日...

輝瑞心臟病用藥恩久平出現不純物恐致癌 食藥署急回收

衛福部食藥署今天發布藥品回收訊息，國際大廠輝瑞生產的心臟病用藥恩久平膜衣錠（ACCUPRIL），因發現出現亞硝胺類不純物...

《原子少年Atom Boyz》征服偶像宇宙！前20名人氣選手排行榜大公開

大家最近有沒有關注台灣選秀節目《原子少年Atom Boyz》呢？這是2022年臺灣男團選秀綜藝節目，請來Ella、周湯豪、坤達擔任星際導師，田一德擔任舞力導師，魅力與實力兼具的導師群可說是眾星雲集。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。