虎豹潭6死憾事之後 山區暴雨警示訊息5月起上路

去年新北市虎豹潭發生6人死亡不幸事件，為避免憾事重演，中央氣象局與台北市及新北市合作，今年5月起於雙溪、虎豹潭及大豹溪3個高風險遊憩區域，透過手機災防告警（PWS）試辦「山區暴雨警示訊息」，當暴雨發生時，位於該區的民眾將收到手機簡訊，可以提高警覺。

台灣地形陡峭，河流湍急，當暴雨（意即短延時強降雨、瞬間大雨）發生時，常造成溪水暴漲致民眾走避不及，因而發生受困河床或遭湍急溪流沖走之意外。

氣象局推出山區暴雨警示訊息災防告警服務，針對台北市雙溪（楓林橋與碧溪橋）、新北市虎豹潭及新北市大豹溪等3個試辦區域，當溪流上游或附近山區發生暴雨時，即透過災防告警系統發送手機簡訊給該區民眾，提醒收到警訊後須提高警覺，並留意周遭溪流水位變化，減少非必要之河床遊憩活動。

氣象局預報中心主任呂國臣說，今年5月之後，如果雙溪、虎豹潭及大豹溪三個地區的中下游遊憩時，發現山上下雨，有可能手機會有預警訊號，通知要提早因應。

氣象局指出，試辦作業期間，將配合雙北市政府於該遊憩區既有的溪流駐點或巡邏勤務，以累積發布成效及相關經驗，並進行滾動式檢討調整、精進相關警示作為，待作業更加成熟後，再逐步拓展服務區域，期望未來能提供更全面且精緻的警示服務。