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在家吃更安心！Uber Eats呼籲落實零接觸外送 新戶滿額享150元優惠

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
Uber Eats呼籲消費者落實零接觸外送，安心點購餐飲與生活日用品，也減少外送合作夥伴的風險。圖／Uber Eats提供
Uber Eats呼籲消費者落實零接觸外送，安心點購餐飲與生活日用品，也減少外送合作夥伴的風險。圖／Uber Eats提供

疫情燒不停，讓許多謹慎在宅防疫、遠距辦公的民眾都減少外出飲食、採購，也讓各種外送服務再度成為熱門需求。Uber Eats也再度呼籲消費者落實零接觸外送，優先使用「放在門口」與信用卡、簽帳金融卡、Apple Pay與LINE Pay等「線上支付」方式，並且可以在門外放置椅子或桌子供外送合作夥伴放置餐點或商品，於收到可以取單的訊息或照片回傳後領取商品，不需碰面，以降低接觸風險。

為鼓勵民眾多使用「零接觸」付款方式，Uber Eats 推出「防疫三百」優惠序號，即日起至5月31日，新用戶輸入序號「防疫三百」並選擇使用信用卡或是簽帳金融卡支付，享2次訂單金額各消費滿199元可折抵150元優惠。新用戶下載Uber Eats首次註冊點餐，還可享訂單滿額30天無限次免運，另外，還沒使用過Uber Eats生鮮雜貨的民眾，輸入「防疫五折」優惠序號，即日起至5月31日，享3次訂單金額各消費滿100元可折抵150元優惠。

而已經是優饗方案或雙享方案之會員，輸入「很會買生鮮」，即日起至5月4日，訂購生鮮雜貨享1次7.2折優惠（單筆消費金額須滿350元，單筆最高折抵100元）；輸入「五買生鮮」，5月5日至5月31日期間，訂購生鮮雜貨享1次120元折抵（單筆消費金額須滿 499元）。

另外，foodpanda為了維護外送夥伴以及消費者的健康，也呼籲消費者使用「無接觸外送」選項，現在於foodpanda平台點餐時點選「無接觸外送」，也將強制使用信用卡付款，避免不必要接觸。目前居家隔離的民眾眾多，若有居家照護或隔離等送餐需求也務必使用無接觸外送，並於備註欄中填寫放置餐點或商品的相關指示。

現於foodpanda平台點餐時點選「無接觸外送」，將強制使用信用卡付款，避免不必要接觸。圖／foodpanda提供
現於foodpanda平台點餐時點選「無接觸外送」，將強制使用信用卡付款，避免不必要接觸。圖／foodpanda提供

外送 生鮮 Uber

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