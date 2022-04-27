快訊

拜登提新招制裁俄國 扣俄國財產援烏克蘭

聽新聞
test
0:00 / 0:00

5月1日通樂！想親近南橫三星 山友快看過來

聯合報 / 記者王慧瑛陳玫伶尤聰光／連線即時報導
南橫公路沿線景致優美，5月1日全線復通，讓山友期待不已。記者陳弘逸／攝影
南橫公路沿線景致優美，5月1日全線復通，讓山友期待不已。記者陳弘逸／攝影

南橫公路梅山口至天池間路段即將在5月1日起有條件開放一般民眾通行，山友、遊客期待回味南橫之美，山友鍾情的南橫三星：庫哈諾辛山、塔關山、關山嶺山過去是容易入手的百岳，隨著南橫全線開放，山友敲碗期待親近南橫三山，如何避免登山亂象，玉管處公布今天相關辦法，塔關山及關山嶺山要辦理入山證申請，庫哈諾辛山及關山（南一段縱走）必須提前辦理入園證及入山證申請。

台20線南橫公路高雄梅山口到台東向陽約45公里，莫拉克風災後封閉，前年1月梅山口到天池路段開放，天池到向陽這段約20公里已封閉12年多。南橫公路是高雄與台東之間重要通道，高雄桃源區到台東海端鄉走南橫公路約2個小時，因南橫不通，繞道走屏東、高雄，時間成本多3倍。海端鄉利稻部落布農族人達海說，等12年多了，迎接通車族人好興奮，探訪親友、運輸農產方便多了，觀光客入山對部落發展也有幫助。

許多山友念念不忘埡口大關山隧道雲海翻騰美景，有人懷念檜谷的參天巨木，山友們期待全線開放這一天，要重溫南橫風華。山友鍾情的南橫三星：庫哈諾辛山、塔關山、關山嶺山過去是容易入手的百岳，隨著南橫全線開放，山友敲碗期待親近南橫三山，如何避免登山亂象，玉管處研擬對策，終於發出正式公告。

玉管處今公告指出，中之關步道、天池遊憩區及公路沿線景點不需申請，塔關山及關山嶺山要辦理入山證申請，庫哈諾辛山及關山（南一段縱走）必須提前辦理入園證及入山證申請。申請網站入口是台灣國家公園入園入山線上申請服務網，單日行程每日人數總量100人，當日上午9點以前採線上申請，梅山遊客中心不受理現場申請。

住宿庫哈諾辛山屋及營地每日床位24人、營帳位12人。提前在入園日前5日至前2個月期間申請，入園日前1個月辦理抽籤，申請住宿日為5月1日至26日不再辦理抽籤，依原申請時間順序審核，自申請住宿日為5月27日起辦理抽籤。

玉管處表示，除庫哈諾辛山屋、營地外無住宿及露營設施，安排住宿可至鄰近梅山部落及利稻部落等地，可體驗原住民部落文化之美，也促進活絡部落產業。

公路總局在梅山口至向陽間路段實施管制措施，開放日上午7點至下午2點可由梅山口及向陽進入，下午2點後禁止進入。開放日下午3點開始疏導一般用路人車離開管制路段，下午5點前管制路段淨空。每周二、四不開放通行。

山友鍾情的南橫三星讓人嚮往，走入山林，讓人心曠神怡。記者劉學聖／攝影
山友鍾情的南橫三星讓人嚮往，走入山林，讓人心曠神怡。記者劉學聖／攝影
南橫公路景致優美，千巖萬壑盤山繞水，5月1日全線復通倒數計時。記者劉學聖／攝影
南橫公路景致優美，千巖萬壑盤山繞水，5月1日全線復通倒數計時。記者劉學聖／攝影
南橫公路5月1日全線復通，工程人員為通車做最後準備。記者陳弘逸／攝影
南橫公路5月1日全線復通，工程人員為通車做最後準備。記者陳弘逸／攝影

南橫 山友 向陽

延伸閱讀

南橫全線通倒數計時 築路英雄齊聚長青祠回顧開路史

南橫最後一哩路再等等 工程收尾月底暫不通行

完成南橫復通最後一哩路 梅山口到天池29、30暫不開放

守護南橫無名英雄 上班觸犯這天條一定開除

相關新聞

整理包／五一沒火車搭 台鐵罷工始末、訴求與應急方案一次看

台鐵企業工會預計在今年5月1日勞動節集體「合法休假」，宣布當日表定列車全數停駛。對此，台鐵除了在17日關閉勞動節訂票系統，交通部更於22日公布疏運計畫，部長王國材也於26日「三顧茅廬」與工會協商，卻在會議進行約100分鐘後「宣布破局」。究竟台鐵員工為什麼要集體休假？他們罷工的訴求是什麼？又將會對一般民眾帶來哪些影響？聯合新聞網整理出事件始末帶您一次看。

超市年產18億件塑膠垃圾 蔬果用最多

成功大學與綠色和平昨共同發布調查，每年超市十大類商品至少製造十八億件、約一點五萬噸塑膠垃圾，可塞滿四四四三輛垃圾車，其中...

零工經濟崛起 頂大畢業、海歸學子 39歲的他為何寧願當9年「職場跳跳族」？

近年零工經濟崛起，高達近7成的勞工都有過非典型工作經驗，像是派遣、約聘、臨時工、按件計酬等，然而，月收入最低曾領不到2.2萬元，甚至有3成的人月收不到萬元。

每月要發千萬薪水 籌備20年被迫停拍！魏德聖：台灣是造夢的地方 也是失去夢的地方

魏德聖的每一次計畫，都在挑戰台灣電影製作的天花板。

春遊去哪？全球第一條「寂靜山徑」 走入太平山聽讓你忘記拍照的聲音

全長3.95公里的翠峰湖環山步道，即將在近期登上全球第一條「寂靜山徑」。既不在深山，走起來又幾乎零難度，它厲害在哪？為何獲國際認證？

做好3準備 避免子孫上演兄弟鬩牆爭產風暴

最近長榮集團又再次陷入兄弟鬩牆爭產風暴，看著新聞報導，不禁讓我想到最近規畫的一個家庭資產移轉案子。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。