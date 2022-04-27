5月1日通樂！想親近南橫三星 山友快看過來

南橫公路梅山口至天池間路段即將在5月1日起有條件開放一般民眾通行，山友、遊客期待回味南橫之美，山友鍾情的南橫三星：庫哈諾辛山、塔關山、關山嶺山過去是容易入手的百岳，隨著南橫全線開放，山友敲碗期待親近南橫三山，如何避免登山亂象，玉管處公布今天相關辦法，塔關山及關山嶺山要辦理入山證申請，庫哈諾辛山及關山（南一段縱走）必須提前辦理入園證及入山證申請。

台20線南橫公路高雄梅山口到台東向陽約45公里，莫拉克風災後封閉，前年1月梅山口到天池路段開放，天池到向陽這段約20公里已封閉12年多。南橫公路是高雄與台東之間重要通道，高雄桃源區到台東海端鄉走南橫公路約2個小時，因南橫不通，繞道走屏東、高雄，時間成本多3倍。海端鄉利稻部落布農族人達海說，等12年多了，迎接通車族人好興奮，探訪親友、運輸農產方便多了，觀光客入山對部落發展也有幫助。

許多山友念念不忘埡口大關山隧道雲海翻騰美景，有人懷念檜谷的參天巨木，山友們期待全線開放這一天，要重溫南橫風華。山友鍾情的南橫三星：庫哈諾辛山、塔關山、關山嶺山過去是容易入手的百岳，隨著南橫全線開放，山友敲碗期待親近南橫三山，如何避免登山亂象，玉管處研擬對策，終於發出正式公告。

玉管處今公告指出，中之關步道、天池遊憩區及公路沿線景點不需申請，塔關山及關山嶺山要辦理入山證申請，庫哈諾辛山及關山（南一段縱走）必須提前辦理入園證及入山證申請。申請網站入口是台灣國家公園入園入山線上申請服務網，單日行程每日人數總量100人，當日上午9點以前採線上申請，梅山遊客中心不受理現場申請。

住宿庫哈諾辛山屋及營地每日床位24人、營帳位12人。提前在入園日前5日至前2個月期間申請，入園日前1個月辦理抽籤，申請住宿日為5月1日至26日不再辦理抽籤，依原申請時間順序審核，自申請住宿日為5月27日起辦理抽籤。

玉管處表示，除庫哈諾辛山屋、營地外無住宿及露營設施，安排住宿可至鄰近梅山部落及利稻部落等地，可體驗原住民部落文化之美，也促進活絡部落產業。