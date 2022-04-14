登山迷途勿慌 內政部籲牢記「STOP」口訣並求援

近年來山林活動盛行，山區意外事故也隨之增加。內政部提醒，民眾必須留意登山安全與事前準備的重要性，才能避免山難意外發生。若不幸發生迷途狀況時，切勿驚慌，請牢記「STOP」口訣、善用手機離線地圖APP，至通訊位點撥打緊急救難號碼「112」，等待救援。

內政部表示，「迷途」一直是山區事故主因的前3名，為避免入山後迷途，請勿輕易偏離主路線，並牢記「STOP」口訣：S（Stop）先停下行動；T（Think）回想迷途路段，如果沒有辦法回到原路，請留在原地；O（Observe）觀察身邊資源，如食物、裝備等，以及周遭環境有無石洞、樹洞等能遮風避雨，避免下切溪谷；以及P（Plan）擬定待援計畫，分配飲食水量，注意保暖。

內政部表示，為提升山區通訊品質，各國家公園管理處已與多家電信業者合作，進行步道手機訊號品質檢測及共構基地台的建設，目前已完成386面可通話地點標示，民眾出發前可先了解行走路線的通訊點位資訊。

當遇危急狀況，身處通訊位點時，手機可直接撥打緊急救難號碼「112」求援。若是從事縱走等多天數與高難度的路線時，建議同時攜帶其他可通訊或定位設備，以確保安全。

內政部建議，民眾可善用手機離線地圖APP，除透過共享軌跡路線來避免迷途外，在手機訊號不穩處，仍可定位掌握行蹤，有助救援工作的進行。

內政部提醒，行前應擬妥完整的登山計畫，包含行程安排、團員組成、裝備、糧食、離線地圖，救災資訊及撤隊計畫等，出發前，務必依「個人及團體裝備檢查表」再仔細盤點，並選擇有登山經驗者，作為山下緊急聯繫窗口，同時提供完整登山計畫，以利緊急事故發生時，救災人員能充分掌握資訊。

此外，民眾在登山過程中，若發生頭痛、頭暈、噁心或嘔吐等狀況，要警覺是否高山症發作，若在同一高度稍作停留休息，症狀仍未緩解或持續惡化，千萬別勉強，即時撤退為上策；也特別提醒民眾上山時，衣著要採洋蔥式穿法，以做好保暖工作，避免失溫喪命。

為方便民眾親近山林與大自然，內政部說，「台灣登山申請一站式服務網」整合及簡化各路線入山申請程序，同時提供各高山型國家公園步道分級、建議行程、天數、注意事項及登山安全影片等資訊，民眾入園申請核准後，系統就會以電子郵件通知，相當便利。

有關國家公園步道系統分級及登山安全宣導短片等資訊，可至台灣國家公園官網(https://np.cpami.gov.tw/)、台灣國家公園臉書(https://www.facebook.com/parkstaiwan/)及台灣登山申請一站式服務網(hike.taiwan.gov.tw)瀏覽查詢，盼民眾在投入山林懷抱前，多方掌握資訊，作好萬全準備，確保登山健行活動過程平安、順利。