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蘇澳冷泉公園重新開放 大眾池月底前免費泡

聯合報 / 記者林佳彣／宜蘭即時報導
蘇澳冷泉公園、阿里史冷泉區開放啟用，蘇澳鎮長李明哲邀大家一起來蘇澳洗磺水，體驗勁涼的22度蘇澳冷泉。記者林佳彣／攝影
蘇澳冷泉公園、阿里史冷泉區開放啟用，蘇澳鎮長李明哲邀大家一起來蘇澳洗磺水，體驗勁涼的22度蘇澳冷泉。記者林佳彣／攝影

宜蘭的蘇澳冷泉名聞遐邇，吸引不少遊客到訪。其中，蘇澳冷泉公園由公所斥資1.9億元再造，2019年試營運時發現設計疏失，大眾池的出水量僅剩3分之1，再度封園並費時9個月改善，去年疫情影響而延到今年4月重新開園。公所表示，大眾池月底前免費泡，歡迎各地民眾遊蘇澳洗磺水，還有機會抽限量紀念悠遊卡。

全世界唯二冷泉，一處在義大利，另一處就在台灣。被譽為「天下第一奇泉」的蘇澳冷泉，屬於碳酸氫鈣泉，溫度終年維持攝氏22度，水溫不論冬夏幾無變化，冬天氣溫甚至還比水溫低。此外，富含二氧化碳的冷泉，日治時期還被日商製成，名為「那姆內」的彈珠汽水。

蘇澳冷泉公園4月重新開園，大眾池月底前免費入場，5月1日恢復收費，傳統個人湯屋則依公告收費。鎮長李明哲說，2019年試營運發現，大眾池出現設計疏失，因此進行改善工程，換掉不適用的石材，將堵住出水口的水泥全部敲掉等，前後費時快1年，原本去年就要重新開放，卻遇上疫情，才延至今年4月1日再現蘇澳冷泉原貌。

李明哲分享泡冷泉經驗，「蘇澳冷泉特別之處，豐富氣泡會感覺身上會刺刺的，就像按摩一樣。」其他民眾也說，雖然皮膚刺刺的，卻不致於到痛，天涼時下水，一開始有點涼冷，但是靜置5到10分鐘後，身體就會開始發熱，還直呼「像泡在彈珠汽水裡面。」

蘇澳鎮公所表示，不只蘇澳冷泉公園，阿里史冷泉區大改造並於日前啟用，包含男女裸湯、大眾池區，全年免費泡，歡迎大家一起來蘇澳洗磺水，體驗勁涼的22度蘇澳冷泉。臉書粉絲團「水水蘇澳」粉絲團也有活動，凡在冷泉開園的貼文下，完成指定任務，就有機會抽中蘇澳冷泉紀念悠遊卡。

宜蘭的蘇澳冷泉名聞遐邇，吸引不少遊客到訪。記者林佳彣／攝影
宜蘭的蘇澳冷泉名聞遐邇，吸引不少遊客到訪。記者林佳彣／攝影
蘇澳冷泉公園4月重新開園，傳統個人湯屋依公告收費。記者林佳彣／攝影
蘇澳冷泉公園4月重新開園，傳統個人湯屋依公告收費。記者林佳彣／攝影
蘇澳冷泉公園4月重新開園，大眾池月底前免費入場，5月1日恢復收費。記者林佳彣／攝影
蘇澳冷泉公園4月重新開園，大眾池月底前免費入場，5月1日恢復收費。記者林佳彣／攝影
蘇澳鎮公所歡迎各地民眾遊蘇澳洗磺水，還有機會抽限量紀念悠遊卡。記者林佳彣／攝影
蘇澳鎮公所歡迎各地民眾遊蘇澳洗磺水，還有機會抽限量紀念悠遊卡。記者林佳彣／攝影

冷泉 蘇澳 疫情

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