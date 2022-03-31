無畏疫情展店 多語、有溫度服務 目標是牛肉湯界鼎泰豐

台南起家的「海安牛肉食堂」2個多月前進軍高雄，越南籍執行長陳秋賢帶領20名員工，要在競爭激烈的餐飲市場奠定口碑，明亮廚房內可見一名洋面孔員工，26歲平理衛是台灣、匈牙利混血兒，多元國籍人才合作，能提供多語接待服務，並悉心控管品質，陳秋賢說，這家店目標是成為牛肉湯界的鼎泰豐，也期盼有一天能展店到越南。

41歲陳秋賢17年前從越南來台當看護，工作2年後在台灣成家，婚後2個孩子報到，因為對料理有興趣，因緣際會投入餐飲業，也進修考取丙級證照。今年初「海安牛肉食堂」高雄左營店開張，創辦人和股東看準陳秋賢有高EQ，且對餐飲有熱情，請她當執行長，管理全店內外場約20名員工。

陳秋賢說，掌理一家店挑戰不小，要緊盯原料品質、現場營運、回應客人意見等，每個環節都不能馬虎。她每天從早拚到深夜，打烊後回台南，睡不到幾小時又出門，不曾嫌累，臉上總是掛著真誠笑容。

「很珍惜可以成長、磨練的機會！」陳秋賢說，她剛到台灣時，不識中文，當看護工期間，與服務對象朝夕相處，練就中文口說能力，成為台灣媳婦後，透過看戲劇精進國語、閩南語，她說，學好語言不難，勇敢開口表達是重要一步。

陳秋賢在外場接待時，部分顧客會敏銳地聽出她腔調有些特殊，好奇問「妳來自哪裡？」得知她是越南嫁來台灣的新住民，目前是一家頗具規模的餐廳店長兼執行長，不免對她刮目相看。許多客人看菜單有一部份越南料理，覺得牛肉湯店搭越南菜頗新奇，陳秋賢成為家鄉菜的最佳代言人，推薦客人品嘗道地炒河粉。

陳秋賢說，多數新住民都有很強韌適應力及學習能力，她很幸運在台灣遇到許多貴人，能揮灑熱情，投入專長和志趣相契合的餐飲業。她觀察，相較於越南，台灣餐飲業衛生品質普遍不錯，也重視服務人員訓練，她偶爾會上館子嘗鮮，印象最深刻的餐廳是鼎泰豐，業者重視顧客感受，也會拿捏得剛剛好，強調「服務不足，是怠慢；殷勤過頭，變成打擾」。

這家店外籍成員不只陳秋賢，有著深邃五官、白皙膚質的平理衛，也常吸引客人關注。平理衛母親是台灣人，父親是匈牙利人，他小時候在台灣成長，高中、大學階段在匈牙利求學，雙親都是大學老師，父母對他的教育方式很開明，支持他做有興趣的事，能樂在其中最重要。