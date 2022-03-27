夜遊慈湖老街地景神社 桃園市府：打造夜遊桃園新旅程

桃園市政府推動桃園「夜遊經濟學」讓白天忙碌的民眾可以夜遊體驗，市政府觀旅局長楊勝評今天下午表示，繼桃園燈會夜遊老街溪賞燈之後，目前正在大溪慈湖舉辦夜遊慈湖水岸光影秀，提供民眾夜遊大溪欣賞光雕秀及夜遊大溪老街，加上地景藝術節作品延續夜遊欣賞，另配合民政局桃園神社光影藝術祭參觀每天延至晚上8時，擴大夜間旅遊人口和市場。

市長鄭文燦指示擴大推廣桃園「夜遊經濟學」打造夜遊新趨勢，觀旅局表示，繼夜遊石門水庫之後，現今正在舉辦夜遊慈湖水岸光影季，展期持續至6月15日，透過光影及數位科技光雕秀，吸引民眾夜賞慈湖之美，配合推動夜遊大溪老街，將老街夜間牌樓光廊串連木藝生態博物館、木家具館及武德殿、警察宿舍群區域，欣賞不一樣老街的夜間人文之美。

桃園燈會展期結束，所有燈組及光影秀暫時將保留至5月底，提供市民可以夜遊老街溪畔欣賞燈光夜賞之美，還有桃園地景藝術節的各景藝術，沿著虎頭山創新園區、南崁溪畔、桃林鐵道及虎頭山展示，表演活動至今天結束，不過夜間地景藝術燈將延續展示至5月1日，讓民眾可以持續夜間欣賞地景之美。