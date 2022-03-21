Nespresso回收咖啡渣變身超強肥料 還能防蟲害、病菌

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
使用咖啡渣作為有機肥料，蔬菜生長得更加漂亮肥美。記者黃筱晴／攝影
使用咖啡渣作為有機肥料，蔬菜生長得更加漂亮肥美。記者黃筱晴／攝影

綠色永續的浪潮在全球發酵，取自於自然的Nespresso咖啡，在品牌完整的回收機制下，鋁殼經由專門管道進行回收處理，熔化再製成各式再生鋁製生活用品，咖啡渣則可再度被運用在有機農業上，透過2019年起持續與臺灣大學園藝暨景觀學系進行產學合作，現在更開始將成果推廣至全台各地，短短3個月已有宜蘭、鶯歌與苗栗等10間農場紛紛響應，未來期望能透過定期的教育訓練工作坊持續拓展至全台各地在地農民，持續引領台灣永續農業的無限發展可能性。

Nespresso今日攜手國立臺灣大學園藝暨景觀學系公布最新「咖啡渣全物利用研究」產學研究計畫成果，發現處理咖啡渣堆肥或葉面噴施浸出液後對於「作物生長」與「驅蟲抑菌」帶來正向助益，不僅具有抑制蟲害的功效，更讓種植出來的蔬果更加圓潤飽滿，更兼具口感與美味。研究顯示，可提升空心菜105%鮮重、對金柑果樹更顯示減少53%潛葉蛾的危害，首次研發的咖啡渣純露應用，更有效減少金柑樹染病機率。

Nespresso台灣事業部總監盧翰霖表示：「我們非常榮幸能與臺大園藝系合作，共創咖啡渣再利用循環價值，將永續使命落地台灣。Nespresso台灣自2015年開始在台投入建置回收到再利用的完美鋁程回收再生計畫，運用從全台灣超過2,400個回收點收集而來的鋁及咖啡渣，積極投入創造再生鋁製品價值及咖啡渣永續循環之台灣在地有機農業應用，一步步打造永續實踐的里程碑，亦同時呼應全球永續行動的使命，每杯Nespresso咖啡都將在2022年達成碳中和的目標。」

Nespresso在台灣已經建立了相當完整的回收體制，除了全台精品店及百貨專櫃皆已設置回收箱外，網路或電話訂購的消費者亦可運用i郵箱24小時回收據點，使用免郵資郵寄回收服務，輕鬆回收咖啡膠囊，一同為孕育臺灣農地微生態，帶動永續農業發展盡一份心力。

Nespresso攜手國立臺灣大學園藝暨景觀學系「咖啡渣全物利用研究」產學研究計畫，目前全台已有10間農場導入咖啡渣應用。記者黃筱晴／攝影
Nespresso攜手國立臺灣大學園藝暨景觀學系「咖啡渣全物利用研究」產學研究計畫，目前全台已有10間農場導入咖啡渣應用。記者黃筱晴／攝影
Nespresso攜手國立臺灣大學園藝暨景觀學系公布最新「咖啡渣全物利用研究」產學研究計畫成果。（圖左至右：Nespresso台灣事業部總監盧翰霖、臺灣大學園藝暨景觀學系林淑怡副教授、桃園實驗農場高志誠先生、臺灣大學生物資源暨農學院盧虎生院長、臺灣大學園藝暨景觀學系葉德銘主任）圖／Nespresso提供
Nespresso攜手國立臺灣大學園藝暨景觀學系公布最新「咖啡渣全物利用研究」產學研究計畫成果。（圖左至右：Nespresso台灣事業部總監盧翰霖、臺灣大學園藝暨景觀學系林淑怡副教授、桃園實驗農場高志誠先生、臺灣大學生物資源暨農學院盧虎生院長、臺灣大學園藝暨景觀學系葉德銘主任）圖／Nespresso提供
Nespresso台灣也將回收的膠囊鋁殼包裝再度變身為各種實用日用品。記者黃筱晴／攝影
Nespresso台灣也將回收的膠囊鋁殼包裝再度變身為各種實用日用品。記者黃筱晴／攝影
Nespresso台灣自2015年開始在台投入建置完美鋁程回收再生計畫，將咖啡渣變身有機肥料。記者黃筱晴／攝影
Nespresso台灣自2015年開始在台投入建置完美鋁程回收再生計畫，將咖啡渣變身有機肥料。記者黃筱晴／攝影
回收咖啡渣製成浸出液，噴灑在葉片上可對蔬菜、果樹達到天然驅蟲的效果。記者黃筱晴／攝影
回收咖啡渣製成浸出液，噴灑在葉片上可對蔬菜、果樹達到天然驅蟲的效果。記者黃筱晴／攝影

咖啡 園藝 農民

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