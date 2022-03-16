布袋商港旅客服務中心周五試營運 雲豹客輪開航澎湖

嘉義縣布袋商港與澎湖馬公港之間往返客輪，去年國慶連假最後一波航運，依往例入冬東北季風風浪大，從11月起停航半年，疫情穩定，雲豹客輪申請後天上午開航澎湖；台灣港務公司與交通部航港局合作，打造現代化的旅客服務中心，經2年施工完工，後天啟用試營運。

布袋港是離島客運重要港口，每年數十萬人由布袋港搭客輪前往澎湖，從事旅遊或返鄉過節，為提升離島客運服務，在各界支持下，台灣港務公司與航港局合作，編列2.38億元預算，打造現代化旅客服務中心。

新任台灣港務公司布袋管理處長鄭俊華說，旅客服務中心設計理念，以海洋、港口、船舶為構想，導入設計美學，透過全新整體規畫設計，建構更創新、舒適、便利及友善旅運空間，使布袋商港成為兼具現代化、E化離島客運新驛站。

旅客服務中心建築主體為地上一層建物，空間場地5050平方公尺，場內同時段可容納約2千人；空間配置上，除售票櫃臺、通關設施、候船室等基本空間，新增親子遊戲區及3處商業空間，商業空間將引進餐飲、服飾及伴手禮等，預定4月陸續進駐營運，提供旅客購物服務。