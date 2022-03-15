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高雄那瑪夏螢火蟲大軍來了 今年賞螢季19日開跑
每年4至5月是高雄那瑪夏賞螢季節，去年吸引1萬5千人次上山追逐螢光。今天上午，高雄市長陳其邁、原民會主委阿布斯等人在市府啟動賞螢季活動，宣布今年3月19日至 4月30日推出系列活動。那瑪夏區公所指出，考量生態環境進行遊客總量管制，遊客須購買賞螢券前往南沙魯、達卡努瓦及北生明三大步道欣賞螢火蟲，會隨著螢況調整開放範圍。
全台灣有60幾種螢火蟲，那瑪夏多達15種，也是時序上最早出現螢火蟲的賞螢聖地，主要品種有黑翅螢、紅胸黑翅螢、小紅胸黑翅螢、大端黑螢等種類，黑翅螢數量最多。
今早那瑪夏區公所在市府召開螢火蟲季開跑記者會，居民準備龍鬚菜、山茶、雞蛋等山產下山，市長陳其邁抽考議員李喬如如何分辨螢火蟲公母，其次抽問基進黨新聞部主任張博洋那瑪夏有哪些特產，兩人都沒有被考倒。
陳其邁打趣說，那瑪夏的賞螢活動很搶手，去年吸引1萬5千人上山，導致那瑪夏大塞車，今年人一定會更多，考量名額有限不能太用力推銷，不然人山人海造成塞車，他會被遊客責怪。
那瑪夏公所指出，今年配合賞螢推出一日遊及二日遊兩種套裝遊程，活動期間瑪雅里舉辦芒果樹市集，展售原住民美食、時令農產品等產品，遊客前往三條步道觀看螢火蟲必須購買賞螢券，每張200元，另有賞螢接駁專車，詳情可至臉書粉絲專頁「那瑪夏賞螢季」查詢，或電洽（07）2727799詢問。
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