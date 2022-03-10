到奧萬大露營！ 星空帳篷今啟用 豪華內裝曝光

戶外露營商機夯，南投縣奧萬大國家森林遊樂區以森林、星空、露營等主題，打造8頂星空帳篷，免露營裝備就能舒適入住，並設置森林小舖販售鄰近部落特色商品及原住民風味餐，於今天啟用，開放民眾預約入住，感受奧萬大的山林魅力。

林務局南投林區管理處指出，奧萬大國家森林遊樂區位居中高海拔，山林生態資源豐沛，每年春櫻、夏瀑、秋月、冬楓，四季特色別具，其中又以賞楓最為知名，但為讓奧萬大注入新的旅遊活力，瞄準後疫情時代的戶外商機，打造特色露營區。

奧萬大鎖定輕鬆露營就能親近山林，並欣賞星空美景為訴求，以森林、星空、露營為主軸，在自然教育中心和楓紅山莊中間的草皮打造8頂帳篷，周邊就是山櫻花及霧社櫻圍繞，風景優美，同時設置「森林小舖」，營造為「森林星空露營區」。

特別的是，該露營區非一般露營場，遊客毋須準備露營裝備就能入住，而其帳棚內部寬敞，備有床鋪、桌椅、置物架，甚至燈具、電風扇、除濕機等小家電也一應俱全，內裝豪華又舒適，不輸一般旅宿空間，今天剪綵啟用，且對外曝光。

南投林管處表示，奧萬大園區內8頂森林星空帳篷分別以獅子座、室女座、天蠍座、人馬座、飛馬座、英仙座、金牛座、獵戶座等四季代表星座命名，從今起開放預約入住，而民眾入住也不擔心餓肚子，森林小舖就是園區內餐飲的最佳選擇。