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日月潭伊達邵親水步道3月起封閉 改建為新水上自行車道

聯合報 / 記者黑中亮／南投即時報導
闢建伊達邵至纜車站水上自行車道，日管處公告3月1日起至12月31日期間，封閉現有親水步道。圖／日管處提供
闢建伊達邵至纜車站水上自行車道，日管處公告3月1日起至12月31日期間，封閉現有親水步道。圖／日管處提供

改善環湖步道老舊及溼滑問題，日月潭國家風景區闢建「伊達邵至纜車站自行車道串聯工程」的水上自行車道，並公告3月1日起至12月31日期間，先封閉現有親水步道，日管處表示，未來長約600公尺的水上自行車道完工後，將再延伸至九蛙平台，將水上自行車道景點重新串連，打造真正的環湖運動車道。

日管處表示，伊達邵至纜車站的水上自行車道工程，去年已完成發包，承包商也隨時可能進場施工，為避免衍生不必要的枝節，因而公告現有步道配合施工，3月1日起先封閉到年底，屆時步道及自行車道路線全部都不對外開放，工程期間且會連同邊坡落石、鋪面凹凸不平及溼滑等問題一併改善。

日月潭環潭車道騎乘一圈約為30 公里，全程需3.5小時，沿途行經向山遊客中心、水社、文武廟、纜車站、伊達邵等景點，湖光山色的迷人景緻，曾獲美國CNN評選為全球10大最美自行車道的殊榮，長約2公里的水蛙頭至日月潭纜車站，目前遊客雖可騎單車到伊達邵親水步道，但伊達邵至纜車站自行車道未完成，因此決定暫時封閉步道，斥資7000餘萬元經費，打造1條長約600公尺的水上自行車道。

副處長廖錫標表示，針對近年來親水步道時有發生遊客被蜂螫、獼猴擋路討食等意外事件，伊達邵段的自行車道未串聯水蛙頭步道與日月潭纜車站，遊客不只可欣賞湖光山色的日月潭，還可與向山水上自行車道相互輝映，成為日月潭的景觀新亮點。

闢建伊達邵至纜車站水上自行車道，日管處公告3月1日起至12月31日期間，封閉現有親水步道。圖／日管處提供
闢建伊達邵至纜車站水上自行車道，日管處公告3月1日起至12月31日期間，封閉現有親水步道。圖／日管處提供
闢建伊達邵至纜車站水上自行車道，日管處公告3月1日起至12月31日期間，封閉現有親水步道。圖／日管處提供
闢建伊達邵至纜車站水上自行車道，日管處公告3月1日起至12月31日期間，封閉現有親水步道。圖／日管處提供
闢建伊達邵至纜車站水上自行車道，日管處公告3月1日起至12月31日期間，封閉現有親水步道。圖／日管處提供
闢建伊達邵至纜車站水上自行車道，日管處公告3月1日起至12月31日期間，封閉現有親水步道。圖／日管處提供

車道 自行車 日月潭

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