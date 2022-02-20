影／合歡山冰霰不斷 追雪車潮擠爆停車場

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聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
合歡山武嶺、松雪樓等地今天上午8時許下起冰霰，遊客興奮。圖／讀者提供
合歡山武嶺、松雪樓等地今天上午8時許下起冰霰，遊客興奮。圖／讀者提供

今年最強冷空氣來勢洶洶，且水氣偏多，中央氣象局預估，全台3000公尺以上高山可望下雪，合歡山今湧入大批追雪遊客，上午8時起開始飄雨夾冰霰，雪迷興奮；警方則加強交通疏導，並呼籲民眾注意保暖、備妥雪鏈，以免打滑受困。

氣象局指出，今天、下周一降雪機率高，全台3000公尺以上高山，北台灣2500公尺都有機會下雪；公路總局考量合歡山地區濕冷，入夜道路恐積雪結冰，昨夜預警性封閉台14甲線翠峰18K至大禹嶺41.5K路段，但今天上午7時解除管制。

而因高山降雪機率高，不少民眾為了追雪，今天凌晨就前往合歡山，台14甲線18K翠峰管制點前在上午7點就出現排隊車潮，交管措施一解除開放，大批人車湧進昆陽、武嶺、松雪樓等地停車場幾乎客滿，周邊交通壅塞，警方加強疏導。

今天上午8時許，武嶺、松雪樓等地不負眾望地下起冰霰，松雪樓人員表示，合歡山地區昨晚就持續降雨，入夜後溫度雖開始下滑，但氣溫仍在零度以上，上午8時多也還有2度，因此開始下雨夾霰，期間冰霰下得頗大，令遊客們超興奮。

只不過，合歡山區氣溫至上午11時仍有3度，因在0度以上遲未能飄雪，整個上午就是斷續降下冰霰，臉書社團「臺灣追雪團」團長江文正預估，目前合歡山溫度不夠低，但溫度應會持續下降，預估傍晚溫度會再下降，屆時就下雪了。

警方呼籲，上山追雪務必注意保暖，針對合歡山區交通壅塞，除了翠峰派出所，也調派其他警力加強交通疏導；另山區濕冷若下雨或降雪，路面恐結冰，尤其「水晶宮」路段易發生打滑受困或擦撞等事故，務必備妥雪鏈，留意並遵守交管措施。

合歡山武嶺、松雪樓等地今天上午8時許下起冰霰，遊客興奮。圖／擷取自「臺灣追雪團」
合歡山武嶺、松雪樓等地今天上午8時許下起冰霰，遊客興奮。圖／擷取自「臺灣追雪團」
合歡山武嶺、松雪樓等地今天上午8時許下起冰霰，遊客興奮。圖／擷取自「臺灣追雪團」
合歡山武嶺、松雪樓等地今天上午8時許下起冰霰，遊客興奮。圖／擷取自「臺灣追雪團」
中央氣象局預估，全台3000公尺以上高山可望下雪，合歡山今湧入大批追雪遊客。圖／讀者提供
中央氣象局預估，全台3000公尺以上高山可望下雪，合歡山今湧入大批追雪遊客。圖／讀者提供

合歡山 冰霰 降雪

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