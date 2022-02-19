桃園燈會半日遊 老街溪沿岸下午茶配夜晚燈會超搭

2022桃園燈會原先將在本周末結束，不過吸引相當多的民眾前往一睹風采，因此市府將桃園燈會延長到2月28日結束，從平鎮新勢公園沿老街溪河岸到中壢光明公園維持燈組靜態展示，而老街溪沿岸也有不少特色店家，民眾不妨安排一個優閒的午後，品茗美味的下午茶後，晚上再沿著老街溪河岸欣賞美麗的燈會。

2022桃園燈會於中壢光明公園打造一片「桃花林」，及平鎮新勢公園的「天空之城」；老街溪沿岸還有27組大型燈組展示，6座跨橋一橋一特色，透過盞盞LED光點點亮老街溪；新勢公園天空之城及光明公園「桃花林」主燈展演時間晚上6時至10時，每30分鐘展演5分鐘，若民眾想一睹虎年花燈風采千萬別錯過。

桃市府觀旅局表示，這次燈會所經的延平橋到新民橋，河岸兩旁有不少文青必訪餐館，例以呼應平鎮老煙囪為設計的「豆‧拾光」餐廳、老宅化身的寵物有善「我們‧他們」咖啡廳、提倡減塑環保理念的「一起野餐」咖啡館，還有帶有老舊微醺色彩的「小舊閣樓」餐酒館，露天酒吧「小溪道」等，這些餐館各有其亮點，望著窗外老街溪上一閃一閃的燈花，相當愜意。

緊鄰光明公園展區還有在地知名的中壢觀光夜市，逛完燈會也可以一探中壢夜市的美食，此外燈會周邊不乏中壢必吃的客家菜包、水煎包、大湯圓店，回家的路上也不要忘了帶點暖心又暖胃的宵夜。