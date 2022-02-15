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來宜蘭傳藝看好戲 「接班人好戲台」2月18日登場

聯合報 / 記者林佳彣／宜蘭即時報導
屏東縣滿州鄉民謠協進會以滿州民謠吟唱出當地的樸實生活。圖／國立傳統藝術中心提供
屏東縣滿州鄉民謠協進會以滿州民謠吟唱出當地的樸實生活。圖／國立傳統藝術中心提供

國立傳統藝術中心推廣文化傳承不遺餘力，今年邁入第6年的「接班人好戲台－駐園演出計畫」，2月18日起至12月10日，在宜蘭傳藝園區曲藝館登場，將安排每日2場的布袋戲、北管音樂等7大類別，演出共386場次。傳藝表示，不只14個團隊大顯身手，還有迄今最多的結業藝生共同參與，共有31人，歡迎大家來看戲。

該計畫是由國家級登錄重要傳統藝術保存者傳習計畫的結業藝生，攜手正在習藝的藝生、劇團藝術家，一同演繹國寶藝師傳承的經典劇目，包含布袋戲、北管音樂、說唱、北管戲曲、滿州民謠、歌仔戲，以及排灣族口、鼻笛共7類。

弘宛然古典布袋戲團、陳錫煌傳統掌中劇團等團隊，將帶來經典劇目〈西遊記〉、〈武松打虎〉等。北管音樂類節目則以「排場」方式呈現，臺北木偶劇團、延樂軒北管劇團會分別搭配布袋戲搬演和畫作投影，帶來豐富的視聽覺饗宴。

屏東縣滿州鄉民謠協進會長者們的演唱經驗豐富，將以溫暖歌聲與戲劇表演，唱出當地生活的樸實、快樂。另外，屏東縣台灣原住民文化研究會等團體會表演排灣族口、鼻笛樂曲與古調吟唱，盡現喜悅、哀傷等不同的部落面向。

傳藝表示，「接班人好戲台－駐園演出計畫」自2月18日至12月10日，將在宜蘭傳藝園區曲藝館登場，周五至周二，每日2場精彩的多元演出，共386場次。詳情可上傳藝官網（http://www.ncfta.gov.tw/）或臉書粉專「國立傳統藝術中心-NCFTA」查詢。

弘宛然古典布袋戲團演出〈武松打虎〉劇目，展現其口白功力、操偶技巧。圖／國立傳統藝術中心提供
弘宛然古典布袋戲團演出〈武松打虎〉劇目，展現其口白功力、操偶技巧。圖／國立傳統藝術中心提供
延樂軒北管劇團以「排場」方式呈現，圍成圓弧或外八字形來表演。圖／國立傳統藝術中心提供
延樂軒北管劇團以「排場」方式呈現，圍成圓弧或外八字形來表演。圖／國立傳統藝術中心提供

布袋戲 屏東縣

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