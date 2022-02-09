登山途中煮泡麵、熱食要注意了 雪霸修正禁止炊煮事項

山友請注意了！許多登山客喜愛在登山途中隨意以卡式爐、瓦斯爐具等炊煮泡麵、熱食享用，但這些行為如果未經申經核准，在雪霸國家公園內將是違規行為，第一次查獲將可開罰3000元；雪霸國家公園管理處提醒山友，經申請核准的山屋、營地周邊適當場域及合法露營區才可進行炊煮行為。

雪霸國家公園管理處表示，為避免炊煮行為損及其他遊客安全、或對山林生態環境造成損害及影響，內政部已公告修正「雪霸國家公園區域內禁止事項」規定，其中第5點禁止事項有關「野炊」文字修正為「炊煮」，明確規範遊客在未經核准的情形下，禁止使用卡式爐、瓦斯爐具等炊煮行為。遊客於雪霸國家公園區域內，應於經申請核准之山屋、營地周邊適當場域及合法露營區方可進行炊煮行為。

此外，為避免遊客在園區內占用特定對象的專用車位，或任意停車影響行人安全及遊憩服務品質，也增訂禁止占用特定對象專用停車位或於指定區域外停車的規定，這項規定已於1月5日發布，遊客在雪霸公園內如占用婦女、身障等特定對象專用車位，將可開罰1500元。

雪霸管理處指出，營建署因應山林開放及開放林道「管車不管人」政策，並在兼顧雪霸國家公園生態環境與遊憩品質的原則下，通盤檢討、修正「雪霸國家公園區域內禁止事項」相關規定，並刪除觀霧大鹿林道東線進入時間管制規定，盼藉由責任分明，提升民眾自主管理意識，達到山域適度開放之政策目標，因此觀霧大鹿林道東線從1月5日起取消進入時間管制規定 。