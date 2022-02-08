快訊

板橋一家4口確診！小妹任職北市會計事務所急發內部信

直播／今本土+26、無死亡！新增境外22例

聽新聞
test
0:00 / 0:00

陳仁德石頭館藏最後展出！ 2月底熄燈走入歷史

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
日光石頭博物館租用嘉義縣水上鄉台糖南靖糖廠賣場展出，高齡89歲館主陳仁德身體不佳，交棒兒子陳一西，展期到2月底熄燈。記者魯永明／攝影
日光石頭博物館租用嘉義縣水上鄉台糖南靖糖廠賣場展出，高齡89歲館主陳仁德身體不佳，交棒兒子陳一西，展期到2月底熄燈。記者魯永明／攝影

名列世界博物館名錄的嘉義陳仁德石頭館，收藏逾半世紀、萬件以上全球各地珍貴石頭、恐龍化石等，12年前春節，從嘉義市搬遷台南後壁轉型日光石頭博物館重新開幕，不堪長期虧損，3年前結束，租用嘉義縣水上鄉台糖南靖糖廠賣場展出，高齡89歲館主陳仁德身體不佳，交棒兒子陳一西，展期到2月底熄燈。

陳仁德石頭館是三、四、五年級生，觀賞自然教育場域的共同回憶，陳仁德過去在嘉義市經營紅豆書局，28歲收藏奇石、藝術品，從台灣到世界112國家持續不停收藏，成立石頭資料館，成為嘉市文化之旅特色，原計畫將收藏品捐給市府成立石頭館，後因市府爭取興建博物館，無法專門展示他的收藏作罷。

陳仁德後為配合嘉市府湖仔內區段徵收，將石頭館搬遷租用台南後壁閒置倉庫，以日光石頭館重新出發，取名日光，是因他父親日據時代曾在朴子市經營日光食堂；陳仁德白手起家，刻苦向學，光復後家道中落，半工半讀賣豆漿、醬菜，無力繳學費，含淚向老師惜別，導師梅一沖鼓勵他上學，代繳學費，陳仁德長大賺錢想到老師付出教誨，興辦博物館回饋社會。

「收藏過程是人生世界探險，人要活到老學到老！」陳仁德希望館藏傳遞知識做教育研究場域，收藏自然奇石、礦石、化石、冰河時期巨型動物標本及石雕，還有巨大自然銅和紅寶、藍寶原礦、長滿白髮的鵝卵石、會發亮螢光礦石、長得像五花肉的「肉形石」等琳瑯滿目。

陳一西說，父親年紀大身體不佳，南靖糖廠賣場租期本月底結束，父親珍藏石頭希望尋覓有緣人、機構接手收藏。許多石頭愛好者得知把握最後機會參觀，多位民眾說，「陳仁德無法圓捐館藏，成立石頭博物館心願，真是老收藏家悲老歌！希望政府或大企業能出手幫陳仁德圓夢。」

日光石頭博物館租用嘉義縣水上鄉台糖南靖糖廠賣場展出，高齡89歲館主陳仁德身體不佳，交棒兒子陳一西，展期到2月底熄燈。記者魯永明／攝影
日光石頭博物館租用嘉義縣水上鄉台糖南靖糖廠賣場展出，高齡89歲館主陳仁德身體不佳，交棒兒子陳一西，展期到2月底熄燈。記者魯永明／攝影
日光石頭博物館租用嘉義縣水上鄉台糖南靖糖廠賣場展出，高齡89歲館主陳仁德身體不佳，交棒兒子陳一西，展期到2月底熄燈。記者魯永明／攝影
日光石頭博物館租用嘉義縣水上鄉台糖南靖糖廠賣場展出，高齡89歲館主陳仁德身體不佳，交棒兒子陳一西，展期到2月底熄燈。記者魯永明／攝影
名列世界博物館名錄的嘉義陳仁德石頭館，收藏逾半世紀、萬件以上全球各地珍貴石頭，陳仁德多年前展示世界博物館名錄證明文件。記者魯永明／翻攝
名列世界博物館名錄的嘉義陳仁德石頭館，收藏逾半世紀、萬件以上全球各地珍貴石頭，陳仁德多年前展示世界博物館名錄證明文件。記者魯永明／翻攝
日光石頭博物館租用嘉義縣水上鄉台糖南靖糖廠賣場展出，高齡89歲館主陳仁德身體不佳，交棒兒子陳一西，展期到2月底熄燈。記者魯永明／攝影
日光石頭博物館租用嘉義縣水上鄉台糖南靖糖廠賣場展出，高齡89歲館主陳仁德身體不佳，交棒兒子陳一西，展期到2月底熄燈。記者魯永明／攝影
日光石頭博物館租用嘉義縣水上鄉台糖南靖糖廠賣場展出，高齡89歲館主陳仁德身體不佳，交棒兒子陳一西，展期到2月底熄燈。記者魯永明／攝影
日光石頭博物館租用嘉義縣水上鄉台糖南靖糖廠賣場展出，高齡89歲館主陳仁德身體不佳，交棒兒子陳一西，展期到2月底熄燈。記者魯永明／攝影
日光石頭博物館租用嘉義縣水上鄉台糖南靖糖廠賣場展出，高齡89歲館主陳仁德身體不佳，交棒兒子陳一西，展期到2月底熄燈。記者魯永明／攝影
日光石頭博物館租用嘉義縣水上鄉台糖南靖糖廠賣場展出，高齡89歲館主陳仁德身體不佳，交棒兒子陳一西，展期到2月底熄燈。記者魯永明／攝影

博物館 嘉義 台南

延伸閱讀

誠品基隆期間限定店年假最後一天熄燈 員工今打包撤離

獨／輔大學生的回憶！下新莊「香城燒臘」2月13日熄燈

線上賞名畫 荷蘭博物館推出超高解析「夜巡」

太極飯、蔬食佛跳牆 世界宗教博物館線上跨宗教圍爐

相關新聞

退休阿北初四買刮刮樂中頭獎1200萬 淡定散步回家

過年期間許多民眾都去彩券行買刮刮樂試手氣，在初四當天「1200萬大吉利」首個頭獎在新竹刮出，中獎人是新竹一名退休的阿北，...

還有一周！金星比平常亮20％ 錯過等到2025年

金星是太陽、月球以外最亮的星體，天文館表示，最近金星在黎明前出現在東南方天空，其耀眼的程度更高於平日，因為在2月5日至1...

鋒面通過今轉晴 17縣市小心強風周四水氣又增多

鋒面通過及東北風增強，氣象局表示，今台南以北、東北部、東南部(含綠島、蘭嶼)、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖將有...

緩解北部蛋荒 農委會二度與加工業者協調釋出庫存蛋

北部地區缺蛋嚴重，一發不可收拾，農委會祭出億元獎勵金鼓勵生產端蛋農生產，今天上午農委會與加工業者協調調蛋，同時以進口雞蛋補足給加工業者，希望加工業者釋出庫存雞蛋，補足民生需求。

發現「辛」大陸 開啟異國的辣味任意門

辣椒原產於中南美洲，15世紀末經由登陸美洲的哥倫布傳入歐洲，進而遍植世界各國，自此人們的味覺經驗裡多了一抹熱辣的刺痛，如今許多經典料理都少不了這一味──韓式泡菜

老闆我要辣！ 痴「辛」絕對的臺灣好辣賞

就像臺中的小吃店不能沒有東泉，地方信徒也有各自擁戴的火辣配方──從羊肉爐的黃金搭檔辣豆瓣醬、辣中帶甜的中南部辣椒醬，吃到醬香開胃的剝皮辣椒、原住民的米酒泡小辣椒，還有店家自製的辣油或蒜蓉辣椒醬……等著嗜辣份子跟著辣椒遊臺灣

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。