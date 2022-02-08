陳仁德石頭館藏最後展出！ 2月底熄燈走入歷史

名列世界博物館名錄的嘉義陳仁德石頭館，收藏逾半世紀、萬件以上全球各地珍貴石頭、恐龍化石等，12年前春節，從嘉義市搬遷台南後壁轉型日光石頭博物館重新開幕，不堪長期虧損，3年前結束，租用嘉義縣水上鄉台糖南靖糖廠賣場展出，高齡89歲館主陳仁德身體不佳，交棒兒子陳一西，展期到2月底熄燈。

陳仁德石頭館是三、四、五年級生，觀賞自然教育場域的共同回憶，陳仁德過去在嘉義市經營紅豆書局，28歲收藏奇石、藝術品，從台灣到世界112國家持續不停收藏，成立石頭資料館，成為嘉市文化之旅特色，原計畫將收藏品捐給市府成立石頭館，後因市府爭取興建博物館，無法專門展示他的收藏作罷。

陳仁德後為配合嘉市府湖仔內區段徵收，將石頭館搬遷租用台南後壁閒置倉庫，以日光石頭館重新出發，取名日光，是因他父親日據時代曾在朴子市經營日光食堂；陳仁德白手起家，刻苦向學，光復後家道中落，半工半讀賣豆漿、醬菜，無力繳學費，含淚向老師惜別，導師梅一沖鼓勵他上學，代繳學費，陳仁德長大賺錢想到老師付出教誨，興辦博物館回饋社會。

「收藏過程是人生世界探險，人要活到老學到老！」陳仁德希望館藏傳遞知識做教育研究場域，收藏自然奇石、礦石、化石、冰河時期巨型動物標本及石雕，還有巨大自然銅和紅寶、藍寶原礦、長滿白髮的鵝卵石、會發亮螢光礦石、長得像五花肉的「肉形石」等琳瑯滿目。