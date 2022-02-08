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瑞雪兆豐年 塔塔加遠眺玉山雪景搭配山鳥覓食櫻花迷人
受大陸冷氣團影響，玉山主峰過年降雪，寒天降溫濕氣多，白雪還未消融，嘉義生態觀察家暨攝影師蘇家弘，日前接連2天冒低溫，騎機車上山，在玉山登山口塔塔加，拍攝雪景，玉山群峰一片銀白世界，瑞雪兆豐年，還看到青背山雀覓食山櫻花，自然生態迷人。
蘇家弘夫婦與兒子分騎2部機車，到塔塔加拍攝玉山主峰雪景，發現紅頭山雀（小叮噹），青背山雀覓食山櫻花，白耳畫眉，冠羽畫眉，林鵰，紅胸啄花等山鳥，熱鬧覓食，來回長達220公里，12小時，美麗怡人的自然生態景觀，減輕長途車程疲累。
蘇家弘說，騎車從嘉義市經阿里山公路，到玉山國家公園管理處塔塔加遊客中心，接台21線到39.8K好望角，拍攝玉山群峰雪景，去年1月13日雪厚度逾20公分，今年過年玉山群峰山頭薄薄一層雪，地面雪雖不厚，但有雲海及沿途山櫻花及山鳥自然景觀，非常美麗。
沿途山櫻花盛開，青背山雀覓食櫻花，青背山雀喜歡群聚，常在海拔在1000公尺以上中高山區森林或林緣活動，青背山雀是山雀科，與畫眉科冠羽畫眉，是普遍特有亞種鳥類，體型嬌小可愛，身軀羽色美麗，鳴聲悅耳。
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