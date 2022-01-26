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超萌！被融化了 頑皮世界為動物客製化年菜

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
春節將至，頑皮世界動物園為動物客製化年菜。圖／頑皮世界動物園提供
春節將至，頑皮世界動物園為動物客製化年菜。圖／頑皮世界動物園提供

馬上要過年，不少人忙張羅年菜，台南學甲頑皮世界動物園為讓園內動物也準備健康春節年菜，每道年菜都是針對園內動物平常愛吃又兼具吉祥諧音食物而開出，祈求新的一年，動物都能平安順遂，春節也推出門票優惠，遊客有機會參加擲杯比賽抱走5萬元禮券。

頑皮世界說，園區內水豚平日愛吃蔬菜水果及牧草等，園方過年為水豚準備好吃長年菜(吉祥長命百歲菜)，期許頑皮動物們都活得健健康康，長長久久。而雜食性的金剛鸚鵡常見食物是堅果、水果、蔬菜和穀物，也愛吃辣椒及玉米，這次採購為年菜。

頑皮世界還有全台罕見的藪貓，園方過年準備大隻雞肉給藪貓品嘗。而保育員與廚房配膳師在草原印象展區，為梅花鹿群搭建一棵富貴好彩頭樹，讓梅花鹿們能在適量品嘗美味紅白蘿蔔。園方還為所飼養狐獴安排「蟲蟲佛跳牆」 (蟲蟲特餐)，希望狐獴吃完後一切富貴健康。

頑皮世界表示，本月29日至2月6日春節連假推出門票2人同行門票只要799元(原價960元)，使用5倍券、國旅券購票享3人同行只要1000元優惠方案，大年初一至大年初六舉辦「萌虎迎新春」活動，還有機會參加擲杯比賽抱走5萬元禮券，邀請遊客入園試手氣。

春節將至，頑皮世界動物園為動物客製化年菜。圖／頑皮世界動物園提供
春節將至，頑皮世界動物園為動物客製化年菜。圖／頑皮世界動物園提供
春節將至，頑皮世界動物園為動物客製化年菜。圖／頑皮世界動物園提供
春節將至，頑皮世界動物園為動物客製化年菜。圖／頑皮世界動物園提供
春節將至，頑皮世界動物園為動物客製化年菜。圖／頑皮世界動物園提供
春節將至，頑皮世界動物園為動物客製化年菜。圖／頑皮世界動物園提供
春節將至，頑皮世界動物園為動物客製化年菜。圖／頑皮世界動物園提供
春節將至，頑皮世界動物園為動物客製化年菜。圖／頑皮世界動物園提供

年菜 梅花鹿 春節

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