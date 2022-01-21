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台南月津港燈節明晚啓燈 免費接駁及交通疏導看這裡

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
台南月津港燈節明天晚上登場。圖／文化局提供
台南月津港燈節明天晚上登場。圖／文化局提供

重磅回歸！去年因疫情影響停辦的鹽水月津港燈節將於今年1月22日周六重新登場。在公1水域浮動平台舉行的開幕啟燈演出，首度引進無人機、無人船聯合展演，將與2022第17屆KKBOX風雲榜剛出爐的年度風雲歌手、國民人氣組合「告五人」陸海空共演，呈現月津港限定的華麗開場！

台南市政府交通局為提供遊客便利交通，以大台南公車提供3線大眾運輸接駁：從「新營火車站及新營轉運站」可搭乘「棕幹線」前往；從「高鐵嘉義站」可搭乘「橘9」、「橘9-1」至新營轉運站轉乘；而鹽水周邊地區假日可由「新營太子宮」「棕3-1」加班車往返會場，歡迎外地遊客與市民朋友來鹽水歡樂賞燈過好年。

台南月津港燈節已是國內春節盛事，鹽水蜂炮更是世界知名的慶典活動，而鹽水地區公共運輸相當便利，大台南公車棕幹支線路網相當密集，搭配鄰近的新營轉運站啟用，提供遊客往返燈會會場便捷的接駁服務，到鹽水賞燈走春。

交通局局長王銘德表示，已針對鹽水地區研提公共運輸接駁3線策略：從「新營火車站、新營轉運站」可搭乘棕幹線及支線（棕1～棕6）於「橋南老街臨時站」下車前往會場，棕幹線每日均有夜間增班，末班鹽水21：35返新營。

外縣市遊客可從「高鐵嘉義站」利用橘9、橘9-1至新營轉運站，再轉乘棕幹支線班車抵達，最晚可搭棕幹線20:25、20:50班次往新營轉運站、轉乘21:00橘9-1班次往高鐵嘉義站。

鹽水周邊地區居民，則可搭乘每逢假日增開棕3-1的「新營太子宮-橋南老街」區間車，末班車22：40自橋南老街返程。

另因鹽水地區停車空間有限，也歡迎開車的市民可將車輛停放於新營轉運站或新營太子宮週邊的停車場後，轉搭上述公車進入燈節會場。

各線加班車在除夕當日暫停服務，另配合鹽水蜂炮元宵節2月15日施放當日，棕幹線區間車將延長服務至翌日凌晨1點，蜂炮當日候車站位配合交通管制將有特別調整安排，請民眾注意相關公告。

公共運輸處處長吳俁之表示，防疫沒有假期，公運處持續要求大臺南公車營運業者針對所屬營運車輛車內扶手、座椅等設備皆加強消毒頻率，也呼籲乘客務必遵守車內全程戴口罩、車廂內勿飲食兩原則共同防疫。

如對公車班次、時刻等有任何疑問，可電洽新營客運電話06-632-2513詢問。公車資訊可在大臺南公車動態資訊網站或撥公車語音查詢電話：06-2998484（我坐坐巴士巴士）查詢。

台南月津港燈節明天晚上登場。圖／文化局提供
台南月津港燈節明天晚上登場。圖／文化局提供
台南月津港燈節明天晚上登場。圖／文化局提供
台南月津港燈節明天晚上登場。圖／文化局提供

公車 台南 月津港

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