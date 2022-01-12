影／合歡山成冰凍世界 雪白霧淞美呆了

入冬首波強烈大陸冷氣團南下，全台急凍，合歡山氣溫也是一路溜滑梯，昨天下午3時就已降至0度以下低溫，雪迷期盼再降瑞雪，但因水氣不足，就算今午低溫逼近零下2度，還是未能飄雪，不過大片霧淞仍讓山頭雪白一片，相當迷人。

中央氣象局先前預估，這波強烈大陸冷氣團低溫，加上華南雲雨區帶來水氣，昨日下半天至今晨，中部的玉山、合歡山等3000公尺以上高山有機會降雪，北部2500公尺以上高山甚至太平山都有機會，且冷到周五，雪迷期待。

而合歡山氣溫果然從昨起一路下滑，昨下午3時就降至零下0.3度，隨後在下午5時出現零下1.2度低溫，只要水氣一到，絕對就有雪可玩，未料老天爺不配合，從昨夜至今仍未見明顯水氣報到，就算今晨5時降零下2.6度也沒派上用場。

不過，近日合歡山水氣斷續、霧氣重，加上零下低溫，空氣濕度與低溫在道路邊坡、草木或岩石上等凝結出現成大片霧淞，武嶺以上猶如冰凍世界般，雪白一片，迷人美景讓在山上的遊客直呼「好美」，雪迷則持續關注，盼周五前再來波降雪。