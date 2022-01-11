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「阿塱壹古道」鬆綁 3月後開放增至每日300人

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導
俗稱「阿塱壹古道」的屏東縣旭海觀音鼻自然保留區，去年因疫情嚴峻縮減名額，縣府近日公告本月10日起全面開放進入，每天開放230人，3月後增至300人。圖／屏東縣政府提供
俗稱「阿塱壹古道」的屏東縣旭海觀音鼻自然保留區，去年因疫情嚴峻縮減名額，縣府近日公告本月10日起全面開放進入，每天開放230人，3月後增至300人。圖／屏東縣政府提供

俗稱「阿塱壹古道」的屏東縣旭海觀音鼻自然保留區，去年因疫情嚴峻縮減名額，縣府近日公告本月10日起全面開放，每天開放230人，3月以後增至300人，並恢復南北雙向通行，解說員帶團人數上限，由10人一團恢復為15人一團，需事先預約，最遲應於進入前8天提出申請。

去年5月疫情嚴峻，旭海觀音鼻自然保留區於5月28日起暫停開放，隨著疫情逐漸趨緩，各國家公園生態保護區及自然保護（留）區等開始逐步解封，保留區因劃設範圍涉及旭海部落傳統領域土地，經營管理與當地社區生活密切相關，又因地處偏遠，醫療資源較為缺乏，居民多為老人小孩，若疫情進入社區將難掌控，故何時重新開放、如何開放等事宜，都要經過縣府、當地公所及社區循共管機制審慎評估，討論後再作決定。

保留區去年9月25日初步開放周六、日供民眾申請進入，在疫情穩定社區有充足量應對外地遊客後，縣府12月30日召開共管會議，決議自今年1月10日起恢復全面開放，每日申請進入名額包括線上名額100人、旭海社區保留名額80人、台東南田社區保留名額50人，共計230人；行走路線也由單向通行恢復為雙向通行，不論南端（旭海）或北端（南田）皆可進出。

共管會議也對未來保留區進入人數做出調整，今年3月1日起，保留區每日申請進入名額調整為300人，線上名額由100人增加至170人，社區保留名額則維持屏東旭海社區80人、台東南田社區50人。

疫情 屏東縣 台東

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