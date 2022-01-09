9453～爽爽泡湯鬆一下！網友激推15大「最頂」礁溪溫泉旅宿

紓壓放鬆好去處

礁溪可說是好山好水好舒服，尤其是在寒冷的冬日裡，能夠來趟溫泉之旅是再好不過，身心都跟著被溫暖了起來，既紓壓又能養顏美容，簡直是人生的一大享受。

除了湯圍溝公園有免費的露天溫泉，想要泡溫泉～每間飯店與民宿都各有特色，今天DailyView網路溫度計就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，具備網友評分好（agoda評價四、五星或booking評價8分以上）、網路聲量高的宜蘭礁溪溫泉旅宿，手刀整理給大家～趕快收藏到你的旅遊清單中，準備下次的旅行吧！

image source：官網/捷絲旅宜蘭礁溪館

No.10 麗翔酒店連鎖 - 礁溪館

老字號的溫泉酒店榜上有名，可見還是實力驚人啦～雖設備不像新飯店新穎，但網友稱讚很乾淨、應有盡有。

遊戲區不只規劃給小孩，大人也能在一旁玩桌球、撞球、XBOX，戶外泳池規劃得很美，帶有南洋風味，望出去還能欣賞火車，享受不一樣的度假風情~

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No.9 葛瑪蘭風呂會館

會館內簡約明亮，營造日式旅店風格，溫暖且優雅，空間也蠻寬敞的，除了泡湯之外，他們家最大的賣點就是有免費的魚咬腳和溫泉煮可以體驗。

溫泉煮的食材相當豐富，不用特地跑到湯圍溝～也不用跑到清水地熱，就能邊泡腳，邊享受溫泉煮的美食，實在是太貼心了！

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No.8 品文旅

品文旅整體乾淨明亮、小而精緻，戶外有豐富的溫泉SPA水療設施，室內有兒童戲水池及遊戲間，價格十分親民，很適合帶著孩子來趟輕旅行喔～

另外，這間旅宿提倡環保及綠色旅行，大家記得自帶備品，享受溫泉之餘，別忘記一起為環境盡份心力！

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No.7 兆品酒店礁溪

兆品酒店礁溪特別與宜蘭「積木博物館」合作，主打運用積木打造親子同歡的創意空間，從大廳到房內都能看到積木裝置藝術，富有童趣又溫馨。

不僅裝潢用心，食物也融入當地特色，一鴨五吃更是兆品一大賣點。酒店也設有無邊際泳池、烤箱和SPA等設施，可說是滿足了各個年齡層。

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No.6 山形閣

不能飛到日本，那就到礁溪的山形閣泡湯吧！在台灣也能享受日式的頂級溫泉酒店，而且交通十分便利，服務親切周到、餐點精緻美味。

有網友表示，這邊沒有華麗的公設，但硬體設計讓人感受到舒適恬淡，房內的湯屋空間寬敞，可以盡情放鬆泡湯，館內還有道地的拉麵，體驗滿滿的日本文化。

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No.5 晶泉丰旅

晶泉丰旅不只悠閒靜謐～還有滿滿的浪漫，最適合情侶和夫妻一同來享受！

頂樓的無邊際溫泉泳池看了就讓人驚呼，視野遼闊，仰泳就能看見滿天星斗，上岸即可觀賞一旁的音樂表演及露天影院，館內不定期還有在地藝術展覽和畫展，讓旅客驚艷不已。

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No.4 礁溪寒沐酒店

充滿現代化及藝文氣息的酒店，處處都能看見藝術家為礁溪寒沐設計的裝置藝術或是牆面，一樓有SWITCH遊戲間，房間內還有AI助理，能夠聲控開關電燈和電視。

從枕頭可以挑選材質這點來看，就能深刻感受旅宿服務的用心，室內湯屋的深度以及放水速度也都在水準之上。

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No.3 長榮鳳凰酒店 - 礁溪

服務和整潔度都有一定水準，進門就有滿滿迎賓水果和零食飲料，飯店設施很多元，想要唱歌或是按摩都可以做安排，也有很多手作和體驗活動，玩累了就可以到室內湯屋或公共SPA池好好享受一番。

另外還提供露天大泳池讓你盡情使用，回家前若想買些伴手禮，飯店內就有禮品部讓你買個夠。

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No.2 礁溪老爺酒店

這間可以說是最適合懶人來度假的溫泉酒店，行程通通幫你安排好，不出酒店也能享受整天，溫泉和美食已經是標配，飯店設施相當豐富，舉凡DIY手作、瑜珈、SPA甚至是高爾夫球等，毛小孩也能享受被服侍。

老爺酒店更推出全台第一五星飯店豪華露營體驗，讓你又能泡湯又能露營，滿足各種旅人的需求！

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No.1 捷絲旅宜蘭礁溪館

捷絲旅在網友們的評價中幾乎一面倒的稱讚「絕無踩雷」，房型有日式和洋式可供選擇，房間小而美且乾淨，還有結合傳統技藝為親子專屬規劃的空間，露天泳池更有數隻可愛的黃色小鴨作為玩水的好夥伴。

重點是還有兩年內累積入住夜數達八晚，即可兌換平日住宿乙晚的活動可以參加喔，心動不如趕快行動！

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【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】



分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2021年1月6日至2022年1月5日，共1年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『agoda評價四、五星或booking評價8分以上的礁溪溫泉旅宿』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」

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