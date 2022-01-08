台中石岡「金星石鎖」光芒再現 成春節打卡景點

春節將至，台中市環保局今日與石岡區金星里長張世松及環保志工隊，共同清掃在地文化資產「金星石鎖」，希望擦亮這塊招牌，成為春節打卡新景點。

張世松說，「金星石鎖」位於上坑溪金仙橋兩岸，高4.4公尺、長寬各約4公尺，是特殊的文化資產，其典故為石忠宮媽祖娘娘，為了避免村民生命與財產受到威脅，以鵝卵石加上水泥興建石鎖防洪，並將金星村財庫鎮住。今號召環保志工清掃，不讓有50年歷史的「金星石鎖」蒙塵，更希望擦亮這塊招牌，吸引更多觀光客來參觀。

金星里環保志工隊在劉秀桃隊長帶領下，去年榮獲績優環保志工隊殊榮。劉秀桃說，環保志工隊每月第一、三周星期日服勤，不論天氣高溫或冷氣團報到，只要環境有髒亂就會自主維護。