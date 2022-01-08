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台中石岡「金星石鎖」光芒再現 成春節打卡景點

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導
台中市環保局與石岡區金星里長張世松及環保志工隊，共同清掃在地文化資產「金星石鎖」。圖／台中市政府提供
台中市環保局與石岡區金星里長張世松及環保志工隊，共同清掃在地文化資產「金星石鎖」。圖／台中市政府提供

春節將至，台中市環保局今日與石岡區金星里長張世松及環保志工隊，共同清掃在地文化資產「金星石鎖」，希望擦亮這塊招牌，成為春節打卡新景點。

張世松說，「金星石鎖」位於上坑溪金仙橋兩岸，高4.4公尺、長寬各約4公尺，是特殊的文化資產，其典故為石忠宮媽祖娘娘，為了避免村民生命與財產受到威脅，以鵝卵石加上水泥興建石鎖防洪，並將金星村財庫鎮住。今號召環保志工清掃，不讓有50年歷史的「金星石鎖」蒙塵，更希望擦亮這塊招牌，吸引更多觀光客來參觀。

金星里環保志工隊在劉秀桃隊長帶領下，去年榮獲績優環保志工隊殊榮。劉秀桃說，環保志工隊每月第一、三周星期日服勤，不論天氣高溫或冷氣團報到，只要環境有髒亂就會自主維護。

環保局長陳宏益表示，農曆年前大掃除是民俗習慣，若有需要巨大廢棄家具及水肥清運服務的民眾可向各轄區清潔隊預約，讓居家環境於春節前煥然一新，喜迎新年並增添好運。

「金星石鎖」位於石岡區上坑溪金仙橋兩岸，高4.4公尺、長寬各約4公尺，是特殊的文化資產。圖／台中市政府提供
「金星石鎖」位於石岡區上坑溪金仙橋兩岸，高4.4公尺、長寬各約4公尺，是特殊的文化資產。圖／台中市政府提供

春節 文化資產 冷氣團

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