聽新聞
test
0:00 / 0:00
台中石岡「金星石鎖」光芒再現 成春節打卡景點
春節將至，台中市環保局今日與石岡區金星里長張世松及環保志工隊，共同清掃在地文化資產「金星石鎖」，希望擦亮這塊招牌，成為春節打卡新景點。
張世松說，「金星石鎖」位於上坑溪金仙橋兩岸，高4.4公尺、長寬各約4公尺，是特殊的文化資產，其典故為石忠宮媽祖娘娘，為了避免村民生命與財產受到威脅，以鵝卵石加上水泥興建石鎖防洪，並將金星村財庫鎮住。今號召環保志工清掃，不讓有50年歷史的「金星石鎖」蒙塵，更希望擦亮這塊招牌，吸引更多觀光客來參觀。
金星里環保志工隊在劉秀桃隊長帶領下，去年榮獲績優環保志工隊殊榮。劉秀桃說，環保志工隊每月第一、三周星期日服勤，不論天氣高溫或冷氣團報到，只要環境有髒亂就會自主維護。
環保局長陳宏益表示，農曆年前大掃除是民俗習慣，若有需要巨大廢棄家具及水肥清運服務的民眾可向各轄區清潔隊預約，讓居家環境於春節前煥然一新，喜迎新年並增添好運。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言