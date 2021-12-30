影／南投縣賞梅季宣告開始 國姓、信義 花況大多過半

拜幾波寒流所賜，南投縣梅花季終於開始了，不只信義梅鄉的六大梅區已經盛開，距離國道六號最近的國姓鄉賞梅秘境九份二山，海拔700至1000公尺的梅園，目前陸續已有梅花綻放，迎著山坡滿樹梅花怒放，元旦假期兩地都有雪白的梅花花海可欣賞。

國姓鄉公所指出，南港村九份二山是主要梅樹種植區，今年花期提早盛開，目前花況已達八成，元旦正是賞花假期，特別是距離國道六號只要10分鐘的車程，於去年度爆紅後，為南投交通易達的賞梅秘境，不僅可以近距離欣賞如雪花般的梅花景色，今年公所更在石門觀景台也有野市集活動，舉辦賞梅好康優惠市集，現場販售在地新鮮的國姓咖啡以及全國獨家鹿茸茶葉蛋與冬季溫補鹿茸產品。

鄉長丘埔生說，入冬後氣溫逐漸下降，近期冬雨滋潤九份二山美不勝收的梅花，籲國人元旦連假趕緊把握機會上山、賞景，兼品嘗獨家鹿茸蛋與薑黄料理，更可以伴遊南港社區水鹿大街、九份二山地震園區、鎮爆點、堰塞湖與九二咖啡館，品嘗唯一具有產地認證的咖啡，來一趟國姓的深度之旅。

由於九份二山路況彎曲狹窄，會車不易，為讓賞梅遊客安心前往，大家都能盡興出遊，國姓鄉公所與警方協調，將於明天起的元旦連假及元月8、9日及15、16日等周末假期實施道路管制，管制時間自上午8時至下午4時，路線自縣道147龍南路進，縣道147長石巷口出口；如果只要到偃塞湖及羅家梅區，得以在長石巷進，至偃塞湖原路折返。

信義鄉梅花季也預告本周將大爆發，信義鄉鄉長全志堅指出，看好本周末的寒流再度低溫，主要賞梅景點包括外坪頂、牛稠坑、烏松崙、風櫃斗、土場、卅甲等地，相信會讓鄉內20萬棵梅樹進一步催花綻放，六大賞梅區開花率都超過了5成，而海拔偏高的外坪頂尤其達到7成。