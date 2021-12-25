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台東鸞山梅花綻放 元旦假期盛開高峰期

聯合報 / 記者尤聰光／台東即時報導
台東近日溫差變化大，促使梅子產區的延平鄉鸞山山區梅花開始綻放，雪白花海綻放山頭，完如下雪般。記者尤聰光／攝影
台東近日溫差變化大，促使梅子產區的延平鄉鸞山山區梅花開始綻放，雪白花海綻放山頭，完如下雪般。記者尤聰光／攝影

台東近日溫差變化大，促使梅子產區的延平鄉鸞山山區梅花開始綻放，雪白花海綻放山頭，完如下雪般。今天假日吸引不少遊客上山賞梅，直呼好漂亮。鸞山森林博物館負責人阿力曼說，預計元旦過後梅花盛開。

阿力曼說，這幾天已經有很多人上山，今天假日人更多，今年梅樹開花有提早約一星期，目前整個鸞山山區開了5成，預計元旦假期盛開，花期會到元月中旬以後。

台東境內栽種梅樹面積約680公頃，其中以延平鄉鸞山山區為最大宗，近日溫差變化大，促使有一半的梅樹開始綻放花朵，不少民眾聞訊梅花開了，利用周末假日上山賞梅，還有遠自外縣市遊客也慕名而來。

「好美的地方！梅花開的有夠漂亮！」來自彰化的陳姓遊客盛讚說，很難想像梅花居然能開的這麼美，第一次感受到梅雪的場景，讓人感覺很不真實，根本不用去日本，台東這裡就可以偽出國了。

鸞山胡姓梅農說，去年至今沒有颱風侵襲，梅樹應該會開的漂亮，但還全部大爆發要再等等，元旦過後有機會，雖然梅花開的很美，他反倒是會擔心像前年沒有蜜蜂授粉傳遞，就生不出梅子來。

除了延平鄉的鸞山，另台東賞梅熱點還有海端鄉的新武及太麻里鄉金針山，再往南一點，就是大武鄉的山豬窟，這幾處因海拔高度不同，梅樹開花時間點也略為不同，相關賞花資訊可上鄉公所或地區農會網站查詢。

台東縣延平鄉鸞山山區梅樹開花，不少遊客今天利用假日上山賞梅，直呼好漂亮。記者尤聰光／攝影
台東縣延平鄉鸞山山區梅樹開花，不少遊客今天利用假日上山賞梅，直呼好漂亮。記者尤聰光／攝影
延平鄉鸞山山區今年梅樹提早一星期開花，目前整個山區開了5成，預計元旦假期盛開，花期會到元月中旬以後。記者尤聰光／攝影
延平鄉鸞山山區今年梅樹提早一星期開花，目前整個山區開了5成，預計元旦假期盛開，花期會到元月中旬以後。記者尤聰光／攝影

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