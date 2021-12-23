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藤枝年底調適性開園 每日500人名額27日起開放預約

聯合報 / 記者陳玫伶／高雄即時報導
屏東林管處今天公告，位於高雄市桃源區的藤枝國家森林遊樂區預計12月31日起重新開放入園。本報資料照片
屏東林管處今天公告，位於高雄市桃源區的藤枝國家森林遊樂區預計12月31日起重新開放入園。本報資料照片

林務局屏東林區管理處今天公告，高雄市桃源區藤枝森林遊樂區預計本月31日起將重新開園，遊客維持每日500人，需事先預約、步行入園，園區提供接駁車服務，另為感謝遊客支持，12月31日至明年2月15日期間門票將半價優惠，只要60元就可到園區內感受森林芬多精。

藤枝森林遊樂區原因八八風災封園12年，經多年修整，今年5月重新開園，不料前往藤枝園區的聯外道路8月6日又不堪豪雨沖刷崩塌，近期山區雨勢減緩，經屏東林管處積極搶修提升安全性，並與桃源區公所、茂管處及在地部落、社區發展協會、民意代表及地主等達成調整營運的模式，決定重新開園。

屏東林管處表示，18公里以上聯外道路持續整修中，因藤枝聯外道路18至18.5公里路段路基還是嚴重塌陷，車輛無法通行，且16.5至18公里處沿線畫設紅線禁止停車，建議自駕遊客將車輛停放在16.5公里處的櫻花公園或14.5公里處的二集團部落，再經林下步道步行約1公里入園。

屏東林管處表示，為方便遊客進入園區並減緩聯外道路交通壓力，與高雄市六龜觀光休閒協會簽訂策略聯盟，規畫在土壠灣親水公園、二集團部落及櫻花公園設有接駁站點，提供生態遊程規畫服務。

園區採預約入園制，預計27日中午12點開放300名12月31日至明年1月11日的預約時段，憑每個身份證字號可預約5位入園名額，另有120人接駁遊程遊客及80人部落遊程遊客，可聯繫高雄市六龜觀光休閒協會及寶山社區發展協會進行預約，相關資訊可至「林務局屏東林區管理處」、「藤枝國家森林遊樂區」臉書粉專查詢。

屏東林管處今天公告，位於高雄市桃源區的藤枝國家森林遊樂區預計12月31日起重新開放入園，並提供前往相關資訊。圖／屏東林管處提供
屏東林管處今天公告，位於高雄市桃源區的藤枝國家森林遊樂區預計12月31日起重新開放入園，並提供前往相關資訊。圖／屏東林管處提供
屏東林管處今天公告，位於高雄市桃源區的藤枝國家森林遊樂區預計12月31日起重新開放入園。圖／屏東林管處提供
屏東林管處今天公告，位於高雄市桃源區的藤枝國家森林遊樂區預計12月31日起重新開放入園。圖／屏東林管處提供

屏東 森林遊樂區 高雄市

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