兔大叔帶路添看頭 鹽水月之美術館19日起開幕

台南市政府文化局加速推動鹽水區注入文化元素營造，推動的「月之美術館」本月18日起登場，由虛擬館員「兔大叔」帶路，帶領遊客穿梭6條老街巷弄，探尋由11組藝術家團隊所展出的18件精彩創作以及3棟老屋空間，邀請遊客來走訪鹽水小鎮風情。

文化局今上午在鹽水「月美1號館」舉行記者會，局長葉澤山、鹽水區長陳文琪及多名里長及藝術工作者出席，由文化資源科長陳雍杰簡報這次活動特色。

葉澤山說，以「鹽水就是一座美術館」為概念啟動的「月之美術館」計畫，將於12月18日至明年2月28日推出年度企劃「漫月美行動」，19日有開幕活動，持續透過在地串連、藝術共創、老屋活化、年度展演等，展現資源整合、地方共好、新創藝術平台成果。

邀請國人朋友跟著兔大叔腳步來月港漫步，在明年「2022月津港燈節」登場前，搶先品味鹽水小鎮老街巷弄之美。

文化局表示，今年初登場與大家見面的「兔大叔」，是月之美術館虛擬館員，穿著兔子裝樣貌有點趣味詼諧、厭世卻可愛。此次活動特別搭配環境場域、空間動線，設置10座不同動作造型的燈箱，由活潑親切的兔大叔為遊客引路介紹月之美術館與鹽水巷弄特色。

民眾進入月之美術館，在中山路入口就能看到兔大叔，他也將在老街巷與您一同探尋精彩創作。這次還與鹽水區農會合作推出兔大叔與鹽地帥哥番茄聯名限量商品「番茄果乾」。

此外團隊與月港廣濟宮王爺廟及巷內居民、橋南社區、坔頭港國小、隆田國小、鹽水國小、歡雅國小合作彩繪的460顆平安燈籠，在王爺廟巷共同呈現「點亮‧平安」，象徵祈求平安度過疫情，亦有王爺廟守護「境」內的雙重意涵。