阿里山眠月線橋梁施工 明年1／17至4／30封閉

嘉義縣熱門登山旅遊景點、阿里山林業鐵路支線眠月線，疫情穩定，申請登山遊客不斷，摔傷、迷途意外頻傳，阿里山林鐵及文化資產管理處規畫施作眠月線第8到21號橋梁鐵軌間木板更換工程，明年元月17日到4月30日封閉，嘉義林管處配合施工暫停開放一葉蘭自然保留區。

阿里山林鐵及文資處副處長周恆凱說，眠月線不是一般步道，經評估火車將復駛到塔山車站，既有橋梁木板是為山林巡護設置，因健行、登山人數多，為提升行走安全，維護整體景觀，明年元月17日到4月30日施工，規畫更換、加寬既有木板，增加止滑效果，已委託規畫設計。

進入眠月線必經台灣一葉蘭自然保留區，須先上網申請進入台灣一葉蘭自然保留區，每天總量管制申請進入上限500人，嘉義林區管理處說，民眾出發日前60天可上網預約，針對已通知明年元月可進入民眾，會行通知他們配合阿里山林鐵，元月17日起不開放進入。