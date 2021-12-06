泡湯再逛森林 谷關泡湯憑發票到八仙山遊樂區有優惠

現在天氣冷適合泡湯，八仙山國家森林遊樂區與谷關地區飯店業者策略聯盟，提供門票及泡湯優惠，業者互相合作推觀光，即日起到明年底，泡湯與入園八仙山森林遊樂區都互有優惠。

八仙山國家森林遊樂區位於台8線中橫公路33公里處，鄰近中部溫泉勝地谷關溫泉遊憩區，擁有豐富的森林資源及森林浴步道，東勢林區管理處表示，目前園區內的變葉植物正大放異彩，走在園區內除了欣賞森林景緻，聆聽潺潺溪水聲，也歡迎大口深呼吸感受瀑布負離子與森林芬多精。尤其園區內還有八仙山莊可享受在地食材製作的下午茶。

八仙山國家森林遊樂區目前與谷關地區飯店業者策略聯盟，提供門票及泡湯優惠，合作的溫泉飯店業者有惠來谷關溫泉會館、龍谷觀光大飯店、谷關溫泉飯店、統一渡假村谷關溫泉養生會館、谷關麗池山水渡假村、神木谷假期大飯店、明治溫泉大飯店、四季溫泉會館、東關溫泉大旅社、露泉渡假溫泉館。

民眾憑入園發票到這些谷關地區溫泉飯店即贈送泡湯抵用券(除四季、明治享8折優惠，其餘可享大眾湯折100元，湯屋折200元之優惠)；另外，憑溫泉業者開立之發票憑證，進入八仙山國家森林遊樂區，門票非假日享半票(75元)、假日享一般優待票(100元)之優惠，上述優惠於1個月內皆有效。