台南米食創意冠軍 把米變身「星空．飯穀」法式甜點

2021台南好米季推出好米創意料理競賽，行銷做出米食美食和甜點的台南好米，台南市32家區農會大展手藝，由仁德區農會以「星空．飯穀」（法式甜點）勇奪好米創意料理競賽的冠軍，由家政指導員劉秀珠、班員蘇雪莉和青農林雅鴻、林雅溶等人發想製作，獲得第一名「金獎」，令人為之一亮。

台南市長黃偉哲表示，非常高興來頒發台南好米創意料理競賽的得獎農會，台南是嘉南平原的重心，生產的稻米也是全台灣第一，在品質跟數量都是非常好的，也都是數一數二的，希望說好米不只是吃飯配菜而已，很多好米的料理，不管是以前做成麵包，米除了主食之外，也可以做成非常好的菜餚及點心。

仁德農會推廣股長劉秀珠說，米食法式甜點以台南16號越光米、台南19號香米當主體，先做成米香再打成米糊後製作甜點，並有南瓜、抹茶、紫心地瓜、黑芝麻等4種口味，作為下午茶點心很速配。「星空．飯穀」（法式甜點）在米元素占比、創意得分高，很有商業價值，有市場潛力。

台南好米創意料理競賽銀獎是後壁區、安定區農會，銅獎有北門、新化、善化區農會，創意獎有麻豆、下營和永康區農會。台南市農業局局長李建裕說，舉辦好米創意料理競賽，希望各家農會的美味食譜，提供給餐飲業者及家庭主婦參考料理，帶動台南農產品銷售，打響品牌，實際提高農民收入。