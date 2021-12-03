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台南米食創意冠軍 把米變身「星空．飯穀」法式甜點

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
仁德區農會以「星空．飯穀」（法式甜點）勇奪好米創意料理競賽的冠軍。記者吳淑玲／攝影
仁德區農會以「星空．飯穀」（法式甜點）勇奪好米創意料理競賽的冠軍。記者吳淑玲／攝影

2021台南好米季推出好米創意料理競賽，行銷做出米食美食和甜點的台南好米，台南市32家區農會大展手藝，由仁德區農會以「星空．飯穀」（法式甜點）勇奪好米創意料理競賽的冠軍，由家政指導員劉秀珠、班員蘇雪莉和青農林雅鴻、林雅溶等人發想製作，獲得第一名「金獎」，令人為之一亮。

台南市長黃偉哲表示，非常高興來頒發台南好米創意料理競賽的得獎農會，台南是嘉南平原的重心，生產的稻米也是全台灣第一，在品質跟數量都是非常好的，也都是數一數二的，希望說好米不只是吃飯配菜而已，很多好米的料理，不管是以前做成麵包，米除了主食之外，也可以做成非常好的菜餚及點心。

仁德農會推廣股長劉秀珠說，米食法式甜點以台南16號越光米、台南19號香米當主體，先做成米香再打成米糊後製作甜點，並有南瓜、抹茶、紫心地瓜、黑芝麻等4種口味，作為下午茶點心很速配。「星空．飯穀」（法式甜點）在米元素占比、創意得分高，很有商業價值，有市場潛力。

台南好米創意料理競賽銀獎是後壁區、安定區農會，銅獎有北門、新化、善化區農會，創意獎有麻豆、下營和永康區農會。台南市農業局局長李建裕說，舉辦好米創意料理競賽，希望各家農會的美味食譜，提供給餐飲業者及家庭主婦參考料理，帶動台南農產品銷售，打響品牌，實際提高農民收入。

台南32家區農會參加料理競賽，以台南好米為主體，再加入各區的特色食材，創造出一道道色香味俱全、各具當地特色的美味料理。農業局聘請名廚陳鴻軒、大台南西餐工會理事長邱英洋及稻江科技大學副教授吳文智評審，針對創意發想、展台設計、米元素占比、商業價值及口味、口感等項目進行評審，選出得獎農會。

台南市新化區農會獲銅牌及新開發的竹筍粥。記者吳淑玲／攝影
台南市新化區農會獲銅牌及新開發的竹筍粥。記者吳淑玲／攝影
台南好米創意料理競賽今天由市長黃偉哲頒獎。記者吳淑玲／攝影
台南好米創意料理競賽今天由市長黃偉哲頒獎。記者吳淑玲／攝影
仁德區農會以「星空．飯穀」（法式甜點）勇奪好米創意料理競賽的冠軍。記者吳淑玲／攝影
仁德區農會以「星空．飯穀」（法式甜點）勇奪好米創意料理競賽的冠軍。記者吳淑玲／攝影

台南 創意料理 農會

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