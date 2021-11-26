北得拉曼巨木步道遊客爆量受不了 部落族人嗆要封路

新竹縣尖石鄉北得拉曼巨木步道擁有全國最低海拔巨木群落，最近逢山毛櫸變色，加上通往登山口的水田林道整修成水泥路，吸引大批遊客上山，處處人聲鼎沸。有部落族人發出怒吼，不滿本就狹窄的林道交通壅塞，超過負荷，甚至有遊客隨意大小便，破壞山林環境，醞釀12月6日封山封路。當地民代也盼林務局盡速祭出改善配套。

林務局新竹林管處今天下午回應，新竹林管處重視部落意見，經了解當地確實反映紅葉季節、開放山林導致登山遊客增加，直接衝擊交通安全，也擔心過多遊客造成環境汙染，林管處將加強步道環境維護工作，也會雇請在地族人加強協力合作，盡速與尖石鄉公所研商交通管制措施，也呼籲遊客一起守護山林環境，是全民共同的責任。

「遊客爆多，多到塞車了！」族人林世偉說，原本林道都是碎石路面，一般轎車不好通行，過往多是真正要登山的人才會前來，但林務局卻未經部落會議同意，最近將林道路面整修為水泥路，假日上山車輛越來越多，還不乏超跑、雙B等名貴車，全部開上登山口，還有族人車輛與遊客相撞，甚至被對方罵髒話，讓族人相當生氣。

林世偉說，不僅如此，大量人潮、車潮湧入北得拉曼，由於登山口沒有廁所，不少遊客就在山間隨意大小便，並隨意扔棄煙蒂、寶特瓶、睡袋等垃圾，甚至還有內褲、使用過的保險套等，「實在太離譜，這裡是集水區耶！」已經嚴重破壞山林環境。

林還說，最近遊客入山衍生的交通與環境問題，讓族人忍無可忍，他已向警方提出集會遊行申請，預計12月6日早上8點起封路。還強調，這裡是生活數百年的乾淨山林，卻因遊客自私，讓當地泰雅族人得承受苦果，他要站出來捍衛家園、保護山林。

尖石區縣議員劉建民說，林務局開放山林政策立意良好，北得拉曼巨木步道也是登山者嚮往之處，遊客增加已有一段時間，尤其疫情趨緩後，但又還不能出國，遊客一窩蜂往山上跑，但進出道路本就小，但假日遊客暴增造成塞車，有的人開車開很快，甚至不讓道，加上登山口沒有廁所，有遊客情急下隨地解放，都已造成部落困擾。

不過，劉建民不樂見有部落族人提出封山封路的作法，據悉，申請集會遊行一事也未經過部落討論。劉表示，部落並非不歡迎遊客，希望林務局等主管機關重視部落的聲音，研議車輛通行是否能有避車、環境衛生等配套，也建議與部落建立共管機制。

新竹林管處回應表示，今天已經到水田部落拜會當地的新樂村村長朱元章，獲悉部落族人對交通、環境的憂心；新竹林管處尊重申請人依法申請集會遊行的權利，會持續加強與在地部落的溝通，並共商解決機制，希望讓環境與在地能共榮共好，並呼籲遊客從事登山健行時落實無痕山林原則。