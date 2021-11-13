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來石門富基漁港吃萬里蟹 500元五倍券換千元「感蟹券」

聯合報 / 記者游明煌／新北即時報導
石門富基漁港吃萬里蟹正當時，500元五倍券換千元感蟹券。圖／新北市漁業處提供
石門富基漁港吃萬里蟹正當時，500元五倍券換千元感蟹券。圖／新北市漁業處提供

目前正值萬里蟹最鮮美的時節，新北市政府漁業處與石門區富基漁港魚市攤商合作，配合五倍券推出「十在感蟹券」活動，民眾只要持500元面額的五倍券，就可以加倍換到1000元面額「十在感蟹券」，可以購買價值千元的商品，歡迎民眾前來漁市品嘗、採購各式各樣的新鮮漁貨。時間至11月21日止的每周六、日，每日限量50組。

新北市石門區富基漁港為北海岸最重要的漁港之一，擁有墨西哥帽的建物外型，在寬敞舒適的水攤區也販售各式直送漁港的生猛海產及尚青的萬里蟹，提供來往遊客拍照打卡及品嘗，也是萬里蟹的故鄉。

新北市漁業處說，這次魚市攤商推出加倍方案，至11月21日止，市集活動期間的每周六、日，每日限量50組優惠，民眾可持500元五倍券向工作人員兌換1000元「十在感蟹券」。

除好康的加倍優惠外，另外，魚市內水攤及餐廳再加碼推出超值的萬里蟹優惠組合：(1)原價10隻1200元的三點蟹，使用「十在感蟹券」1000元帶回家；(2)花蟹五隻（一支5～6兩）熟食煮好含運，優惠只要2000元；(3)「超值海鮮組」，含三點蟹、透抽、生蠔、龍蝦、白蝦、淡菜，優惠含運只要3500元，歡迎民眾到魚市消費，也可利用宅配的方式在家動動手。

漁業處長張麗珍表示，富基漁市是北海岸著名的海鮮產地，每年10月至年底都是萬里蟹及北海岸漁獲盛產期，這次搭乘五倍券振興方案機會難得，也可趁疫情穩定暢遊飽覽北海岸風光，雖疫情已逐步趨緩，但也要記得在進入魚市需戴口罩、落實實聯制及保持社交距離。

石門富基漁港吃萬里蟹正當時，500元五倍券換千元感蟹券。圖／新北市漁業處提供
石門富基漁港吃萬里蟹正當時，500元五倍券換千元感蟹券。圖／新北市漁業處提供
石門富基漁港吃萬里蟹正當時，500元五倍券換千元感蟹券。圖／新北市漁業處提供
石門富基漁港吃萬里蟹正當時，500元五倍券換千元感蟹券。圖／新北市漁業處提供

萬里蟹 疫情

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