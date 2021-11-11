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頭份市茶園好風光 第一屆菁採茶歌節11/13、14日登場

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣頭份市後花園茶園風光明媚，頭份市公所11月13日、14日舉辦第一屆「頭份菁採茶歌節」，市長羅雪珠等人今天邀請民眾參加。圖／頭份市公所提供
苗栗縣頭份市後花園茶園風光明媚，頭份市公所11月13日、14日舉辦第一屆「頭份菁採茶歌節」，市長羅雪珠等人今天邀請民眾參加。圖／頭份市公所提供

苗栗縣頭份市後花園茶園風光明媚，頭份市公所11月13日、14日舉辦第一屆「頭份菁採茶歌節」，規畫茶主題的小旅行、寫生比賽、菁採茶歌音樂會、市集等活動，市長羅雪珠邀請遊客走入茶葉飄香、歌聲繚繞的頭份市後花園。

羅雪珠等人今天啟動頭份菁採茶歌節，羅雪珠表示，頭份菁採茶歌節取東方美人茶採一心二葉的茶菁，菁採諧音「精彩」，又融合「採茶歌」名稱，取「採茶聽歌」的浪漫意思，希望過去對茶葉消費僅在手搖茶的民眾，可以嘗試購買茶農推出的茶包商品，市公所也舉辦紅配綠，買茶商品配農產品，送限量頭份城市杯的活動，希望行銷東方美人茶顧客年輕化。

市公所指出，活動規畫13日「走讀後花園－小旅行加製茶DIY」，報名已經額滿，14日上午8點寫生比賽，名額所剩不多，下午2點起安排告五人、許富凱、南方二重唱、魏如昀、鍾依芹、黃宇寒等歌手表演，14日的食茶體驗市集購買茶葉，金額達到200元，可獲得綠卡，其他攤位單攤消費達100元，可以獲得紅卡，1張紅卡、1張綠卡，或是2張綠卡，兌換1個限量頭份城市杯。

14日中午12點起接駁車，從頭份市中正一路、正隆路口（僑善國小旁後花園意象入口）上車，沿途設4站接駁點眾往返後花園楓林吊橋，歡迎民眾搭乘，中正一路興華中學至僑善國小可供停車，也可搭乘苗栗客運在興華中學站下車，轉乘接駁車入場。

苗栗縣頭份市後花園茶園風光明媚，頭份市公所11月13日、14日舉辦第一屆「頭份菁採茶歌節」，市長羅雪珠等人今天邀請民眾參加。圖／頭份市公所提供
苗栗縣頭份市後花園茶園風光明媚，頭份市公所11月13日、14日舉辦第一屆「頭份菁採茶歌節」，市長羅雪珠等人今天邀請民眾參加。圖／頭份市公所提供

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