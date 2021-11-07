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南投竹山天梯今重新開放 這幾類人建議勿入保命

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
南投竹山天梯堪稱是南投縣天空步道鼻祖，也是全台第一座階梯式索橋的吊橋。圖／南投縣政府提供
南投竹山天梯堪稱是南投縣天空步道鼻祖，也是全台第一座階梯式索橋的吊橋。圖／南投縣政府提供

有「天梯」之稱的南投縣竹山鎮梯子吊橋閉園3年多時間，今天總算重新開幕，為提高民眾旅遊意願，縣府結合縣內其他風景區推出旅遊票券，但也因園區內山路崎嶇陡峭，建議高血壓、心臟病、氣喘、體能不佳者或孕婦勿進入，以策安全。

縣府指出，竹山大鞍山區因加走寮溪湍急切割岩層，造就雄偉山勢及峽谷流水，極具觀光潛力，16年前興建「梯子吊橋」，且為克服兩端20公尺高差，以208個階梯設計打造，堪稱是南投縣天空步道鼻祖，也是全台第一座階梯式索橋的吊橋。

而梯子吊橋全長136公尺，從北往南端過橋，迎面下望是達7層樓高的陡梯，景觀震撼，但也因陡梯、園區步道要完整挑戰具難度，被說是「難如登天」又被稱為「竹山天梯」，後因交通不便、委外營運虧損、道路中斷等問題閉園逾3年。

觀光處表示，竹山天梯因地點偏遠，交通較不便，且步道具一定難度，較不利於親子、長者，經營不易，委外廠商因此在3年多前終止契約，縣府為此進行修建，後又因往園區道路受損中斷，延宕至今年才又重新招標順利委外，並於今天開幕。

此次委外廠商針對交通規劃增加接駁服務，先前園區修建也考量遊客需求，盡量完善步道，加強方便年長者旅遊設施，同時更遊客中心一樓提供文創展藝區，二樓免費休閒桌椅咖啡區、泡茶區，供較無法走完全程的老幼或民眾自備飲品休息。

縣府為提高民眾到天梯遊憩興趣，除整合周邊景點，更結合竹山及鹿谷景點、縣內三大吊橋、溪頭自然教育園區等各風景區，與業者合作分別推出「竹山樂遊」、「暢遊竹鹿」、「山林祕境」及「竹鹿悠遊」等電子票券，藉此擴大觀光旅遊效益。

觀光處也提醒，梯子吊橋來回約4公里，沿途有青龍瀑布、人面石、飛來石等壯麗景觀，但因早晚溫差大、山路崎嶇陡峭，遊玩務必做好禦寒，若有高血壓、心臟病、氣喘、體能不佳者或孕婦建議勿入，以保生命安全，相關入園資訊可至「南投好好玩」網站https://nantou.welcometw.com/。

南投竹山天梯閉園3年多時間，今年順利委外經營，今天重新開幕。圖／南投縣政府提供
南投竹山天梯閉園3年多時間，今年順利委外經營，今天重新開幕。圖／南投縣政府提供
南投竹山天梯沿瀑布、人面石、飛來石等景觀壯麗，但閉園3年多時間，今天總算重新開幕。圖／南投縣政府提供
南投竹山天梯沿瀑布、人面石、飛來石等景觀壯麗，但閉園3年多時間，今天總算重新開幕。圖／南投縣政府提供
南投竹山天梯沿瀑布、人面石、飛來石等景觀壯麗，但閉園3年多時間，今天總算重新開幕。圖／南投縣政府提供
南投竹山天梯沿瀑布、人面石、飛來石等景觀壯麗，但閉園3年多時間，今天總算重新開幕。圖／南投縣政府提供

吊橋 南投 氣喘

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