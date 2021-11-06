全台最大后里馬場今開園 爽玩一年免費入園

擁有百年歷史的后里馬場，台中市觀旅局委託民間機構「台灣休閒運動科技股份有限公司」營運，打造全台最大馬術運動教育文化體驗園區，今舉辦后里馬場暨花舞館開園活動，重新對外開放，規劃一年內免費入園，民眾開心玩。台中市長盧秀燕表示，后里馬場樂園兼具歷史、休閒、文化、觀光，適合全家大小一同遊玩，歡迎大家來全台最大、最新的后里馬場旅遊。

台中市長盧秀燕說，后里馬場具百年歷史，此處也是去年舉辦台灣燈會及先前花博的場地，過去十年，市府花費將近百億元開發后里，未來后里馬場將以馬術為重點，成為培訓馬術競賽的重要基地，這裡同時也有許多以「馬」為主題的休閒觀光場域，歡迎全台民眾來后里觀光。

觀旅局說明，馬術常被視為貴族運動，台灣休閒運動科技股份有限公司以發展「親民式」的馬術為目標，將馬場的古蹟，包含日據時代的場本部、場長宿舍等，規劃成主題式餐廳、咖啡館、文創商店及展覽館，不只留住典雅的日式氛圍，還可將馬術體驗推廣給大眾，善盡企業社會責任。

值得一提的是，為回饋民眾，目前后里馬場暨花舞館自今日(6日)起重新開園，一年內免收入園費，要讓民眾玩得盡興。

觀旅局指出，趁著開放熱潮，園區推出后里馬場寫生畫畫比賽，歡迎家長帶著小朋友來看馬、畫馬、認識馬的知識。

今日現場邀請銅管五重奏、豐原國小扯鈴表演及后里知名薩克斯風樂團帶來精采演出，還有小農與文創市集、草地音樂及馬馬藝術展覽，帶動后里周邊觀光及產業發展，共創政府、民間企業及地方產業三贏局面。