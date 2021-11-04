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普悠瑪號駛經嘉義「台灣島」 相輝映交織絕美畫面

聯合報 / 記者莊祖銘／嘉義即時報導
普悠瑪號行經嘉義縣鐵橋與三疊溪「台灣島」交織出絕美畫面。圖／攝影師黃威雄提供
普悠瑪號行經嘉義縣鐵橋與三疊溪「台灣島」交織出絕美畫面。圖／攝影師黃威雄提供

嘉義業餘攝影師黃威雄近日在嘉義縣大林三疊溪河床附近，用空拍機拍攝到一座沙洲，外型酷似台灣島，恰巧一列普悠瑪自強號列車行經三疊溪鐵橋，紅綠交錯加上斜切構圖法，交織絕美影像。

台鐵列車長馬展日前駕駛火車行經大林鎮三疊溪鐵橋時，發現河床有座沙洲酷似台灣島，立即通知攝影師好友黃威雄；距離工作地點不到10分鐘車程，黃11月2日上午帶著空拍機和攝影機前往取景。

黃威雄勘查地形後發現，如果用平面攝影無法凸顯沙洲立體感，決定採空拍。恰巧當時一列色彩鮮豔的普悠瑪列車經過，讓整體視覺效果更加；他分享當天使用的數據：ISO值調至200、曝光值約270、快門速度約1000，建議晴天時拍攝。

黃威雄說，遊客若要前往取景或遊玩，三疊溪旁防汛道路有階梯可以下去，但仍需備足防護裝備以免發生危險；若要空拍須注意，目前鐵軌上方為禁航區，拍攝時需遠離鐵道以免觸法。

空拍機 普悠瑪 嘉義 台鐵

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