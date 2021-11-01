全台喝得到！7-ELEVEN「阿華田脆酷摩卡咖啡」重磅回歸

風味獨特還有奇趣口感的阿華田脆酷摩卡咖啡再度強勢回歸7-ELEVEN！繼2019年CITY CAFE與阿華田聯手於嘉義以南地區門市限定販售「冰阿華田脆酷摩卡咖啡」廣受好評、北部門市也狂敲碗之後，今年秋冬再度重磅登場，除了擴大販售範圍，在全台7-ELEVEN門市都能買得到之外，更因應秋冬季節需求首度增加熱飲選擇，將香醇的拿鐵咖啡融合具獨特麥芽香氣的阿華田與香濃可可風味，並加入「阿華田脆酷力」，麥芽顆粒增添爽脆口感，打破市場對於摩卡咖啡的印象，運用經典麥芽搭配濃郁可可，在氣溫忽高忽低的換季時刻，喝一口帶來滿滿幸福感，也為初冬飲品市場注入首波暖意。

阿華田脆酷摩卡咖啡即日起全台同步推出，大杯冰飲65元、中杯熱飲55元，11月16日前上市推薦價49元，喜愛摩卡咖啡苦甜風味的消費者，千萬別錯過以CITY CAFE拿鐵融入阿華田基礎配方麥芽、牛奶、可可，還有獨家「阿華田脆酷力」的多層次風味。 阿華田脆酷摩卡咖啡即日起全台同步推出，大杯冰飲65元、中杯熱飲55元，11月16日前推薦價49元。圖／7-ELEVEN提供