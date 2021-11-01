快訊

美捐贈150萬劑莫德納疫苗來了 華航班機下午1:43運抵桃園機場

等到了！iPad Mini 6 Wi-Fi版無預警開賣 果粉搶翻這新色

聽新聞
test
0:00 / 0:00

全台喝得到！7-ELEVEN「阿華田脆酷摩卡咖啡」重磅回歸

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
7-ELEVEN今年秋冬再推「阿華田脆酷摩卡咖啡」，加入經典麥芽、濃郁可可，還有「阿華田脆酷力」。記者黃筱晴／攝影
7-ELEVEN今年秋冬再推「阿華田脆酷摩卡咖啡」，加入經典麥芽、濃郁可可，還有「阿華田脆酷力」。記者黃筱晴／攝影

風味獨特還有奇趣口感的阿華田脆酷摩卡咖啡再度強勢回歸7-ELEVEN！繼2019年CITY CAFE與阿華田聯手於嘉義以南地區門市限定販售「冰阿華田脆酷摩卡咖啡」廣受好評、北部門市也狂敲碗之後，今年秋冬再度重磅登場，除了擴大販售範圍，在全台7-ELEVEN門市都能買得到之外，更因應秋冬季節需求首度增加熱飲選擇，將香醇的拿鐵咖啡融合具獨特麥芽香氣的阿華田與香濃可可風味，並加入「阿華田脆酷力」，麥芽顆粒增添爽脆口感，打破市場對於摩卡咖啡的印象，運用經典麥芽搭配濃郁可可，在氣溫忽高忽低的換季時刻，喝一口帶來滿滿幸福感，也為初冬飲品市場注入首波暖意。

阿華田脆酷摩卡咖啡即日起全台同步推出，大杯冰飲65元、中杯熱飲55元，11月16日前上市推薦價49元，喜愛摩卡咖啡苦甜風味的消費者，千萬別錯過以CITY CAFE拿鐵融入阿華田基礎配方麥芽、牛奶、可可，還有獨家「阿華田脆酷力」的多層次風味。

阿華田脆酷摩卡咖啡即日起全台同步推出，大杯冰飲65元、中杯熱飲55元，11月16日前推薦價49元。圖／7-ELEVEN提供
阿華田脆酷摩卡咖啡即日起全台同步推出，大杯冰飲65元、中杯熱飲55元，11月16日前推薦價49元。圖／7-ELEVEN提供

咖啡 可可 換季

延伸閱讀

全家咖啡買一送一快閃！開喝免費經典拿鐵，另有星巴克第2杯半價

耶誕最期待！星巴克「太妃核果風味那堤」11月3日重磅回歸

500案內所／只有兩天！SUNMAI精釀啤酒出攤 限量快閃

串連最夯65間酒吧 格蘭父子千杯計畫買一送一劵限量送

相關新聞

賽諾菲高血壓藥爆不純物超標 食藥署回收三批號900萬顆

又有沙坦類高血壓原料藥驗出不純物！賽諾菲股份有限公司的三項藥品，包括「安普諾維膜衣錠150毫克」、「安普諾維膜衣錠300...

周日冷空氣南下 北部、東北部下探15、16度

受到東北風及華南雲系影響，北部天氣陰晴不定，天氣風險管理公司分析師賴忠瑋指出，東北風影響到明天，周三天氣稍微回暖，周末又...

因應健保財務缺口 5大醫院團體聯手自救

長期以來，健保財務壓力轉嫁到醫療院所，全國五大醫院團體（台灣醫院協會、私立醫院協會、醫學中心協會、區域醫院協會、社區醫院...

臉書禁社群發布動物認養文？ 網驚：沒有包括個人吧

臉書又有新規定，不僅不能在臉書貼文買賣動物，發布認養動物的貼文也在此限，國內已有40萬名成員的臉書社群「愛貓聯盟」因違反...

救健保 陳時中重提部分負擔改革

全國五大醫院團體日前拜會衛生福利部部長陳時中，宣示不衝量、展現支持健保財務永續的決心，而陳時中也重申，將在不影響弱勢就醫...

超商咖啡寄杯才15元賺什麼？ 網揭真相：其實賺更多

台灣超商不時推出優惠，有時候可以集滿點數以半價換購咖啡，又或有「寄杯」服務。一位網友提及，咖啡寄杯換算一杯才15元，比自己買咖啡豆充泡還便宜，提問超商到底如何從咖啡寄杯中獲利？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。