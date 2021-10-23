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台灣好行彰南快線、清水岩線改點 推出4款超值套票
為因應越來越多民眾以高鐵做為自助旅遊運具，彰化縣政府宣布自今天（23日）起，彰化縣台灣好行全面配合高鐵班次調整發車時間，除清水岩線改點外，並增加彰南快線順時針班次，提供遊客更多元化的選擇。
彰化縣政府城觀處指出，彰化縣台灣好行鹿港祈福線高鐵台中站出發，深受旅客歡迎，也顯現現代外縣市旅客搭乘大眾運輸自助旅遊，多以高鐵作為主要交通運具。
彰南快線及清水岩線位於彰南地區，一次串連多間觀光工廠及溪州公園、萬景藝苑等，適合親子及銀髮族群。清水岩線則帶民眾前往古樸清淨的清水岩寺及社頭地區，並一窺傳統織襪及老牌醬油的秘辛。
近日開幕的清水岩溫泉露營區，以最大合法網美露營區為賣點，可望結合踏青、露營及傳統體驗，來趟最chill的漫步旅程。縣府表示，為因應高鐵已成為旅客的主要運具，因此自10月23日起，全面調整發車時刻以利民眾於高鐵及台灣好行間進行轉乘。
此外，彰南快線原為逆時針單向行駛，為解決乘車時間過久，也自10月23日起，以北斗老街為界，調整新增順時針班次，大幅降低旅客時間成本。
城觀處表示，台灣好行為結合其他在地經典好物，推出4款超值套票，內容除了24小時內坐免驚的一日券外，還包含人氣名店、熱門觀光工廠商品兌換券及DIY等多項好康，套票定價約為市價75折，且有超過40間合作店家，出示套票可提供特別優惠，將持續至明年3月底。套票內容及最新乘車時刻表資訊公告於台灣好行官方網站(https://www.taiwantrip.com.tw/)。
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